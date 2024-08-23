Парковочное место хотят сделать предметом собственности с возможностью сдать или продать

Эстонский союз строительных предприятий и Союз предприятий недвижимости обратились к Министерству экономики и коммуникаций с предложением прописать в Законе о квартирной собственности и квартирных товариществах положение, согласно которому парковочное место было бы предметом особой собственности и могло бы свободно отчуждаться. Министерство поддерживает предложение предпринимателей, передает Rus.err.ee.

До сих пор парковочное место в основном было обязательным дополнением при покупке квартиры, независимо от того, нужно оно человеку или нет.

„Мы считаем, что действующее положение, обязывающее каждого застройщика привязывать парковочное место к конкретной квартире, не учитывает ситуацию на рынке, когда все больше людей не имеют автомобиля и, следовательно, не нуждаются в парковочном месте, особенно в районах с хорошо функционирующим общественным транспортом“, – пояснила ERR руководитель отдела предпринимательства Министерства экономики и коммуникаций Марие Алликмаа.

По ее словам, это обременительно и затратно для потребителей, которые не имеют автомобиля и не планируют его приобретать, но обязаны покупать парковочное место.

„Если бы парковочные места были предметом отдельного договора купли-продажи, застройщики могли бы продавать их другим заинтересованным лицам, например, жителям того же района или близлежащим предприятиям“, – добавила Алликмаа.

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