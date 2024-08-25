25.08.2024, 17:55
Миф или реальность? Посетители жалуются, что из-за заказов Wolt и Bolt Food у ресторанов не хватает времени на обслуживание других клиентов(1)
ФОТО: | Õhtuleht
По словам многих читателей Delfi Ärileht, по вечерам в ресторанах весь обслуживающий персонал занят комплектацией заказов курьерских фирм по доставке еды, и приходится долго ждать, когда выполнят заказ.
Как обстоят дела на самом деле? Действительно ли рестораны в первую очередь выполняют заказы платформ доставки еды и не торопятся обслуживать посетителей?
Уже заказано?