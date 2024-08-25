Экономика
25.08.2024, 17:55

Миф или реальность? Посетители жалуются, что из-за заказов Wolt и Bolt Food у ресторанов не хватает времени на обслуживание других клиентов

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Bolt Food не диктует ресторанам, как быстро и в каком порядке они должны выполнять заказы.
Bolt Food не диктует ресторанам, как быстро и в каком порядке они должны выполнять заказы.
ФОТО: Aldo Luud | Õhtuleht

По словам многих читателей Delfi Ärileht, по вечерам в ресторанах весь обслуживающий персонал занят комплектацией заказов курьерских фирм по доставке еды, и приходится долго ждать, когда выполнят заказ.

Как обстоят дела на самом деле? Действительно ли рестораны в первую очередь выполняют заказы платформ доставки еды и не торопятся обслуживать посетителей?

Компания Bolt Food не согласна с этим. „Bolt Food, являясь платформой для заказа еды, не диктует ресторанам, как быстро и в каком порядке они должны выполнять заказы“, - сказал руководитель Bolt Food Eesti Яагуп Ялакас, добавив, что приложение учитывает среднее время, которое обычно требуется ресторану для приготовления блюда, степень загруженности ресторана в момент заказа, количество других заказов и другие важные обстоятельства, на основании которых рассчитывается время выполнения заказа.

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