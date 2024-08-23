В Эстонии резко выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

Также на прошлой неделе было зарегистрировано 1544 случая заболевания острыми респираторными инфекциями, 25% из которых пришлись на детей до 14 лет, передает Rus.err.ee.

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