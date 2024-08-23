23.08.2024, 10:35
В Эстонии резко выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ
ФОТО: | Õhtuleht
В течение минувшей недели - с 12 по 18 августа - в Эстонии зарегистрировали 6 случаев заболевания гриппом. По сравнению с предшествовавшей неделей количество выявленных случаев выросло на 50%, выясняется из данных Департамента здоровья.
Также на прошлой неделе было зарегистрировано 1544 случая заболевания острыми респираторными инфекциями, 25% из которых пришлись на детей до 14 лет, передает Rus.err.ee.
За неделю количество случаев заболевания острыми респираторными инфекциями увеличилось на 11%.
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