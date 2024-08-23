Emor: Поддержка EKRE упала до самого низкого уровня за восемь лет

Опрос социологической службы Kantar Emor по изучению популярности политических сил, проведенный с 15 по 21 августа, показал, что поддержка Консервативной народной партии (EKRE) упала до самого низкого уровня за последние 8 лет: если в июле национал-консерваторов поддерживали 13%, то в августе лишь 10% респондентов. Последний раз такой низкий рейтинг фиксировался у EKRE осенью 2016 года.