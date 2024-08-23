Emor: Поддержка EKRE упала до самого низкого уровня за восемь лет
Опрос социологической службы Kantar Emor по изучению популярности политических сил, проведенный с 15 по 21 августа, показал, что поддержка Консервативной народной партии (EKRE) упала до самого низкого уровня за последние 8 лет: если в июле национал-консерваторов поддерживали 13%, то в августе лишь 10% респондентов. Последний раз такой низкий рейтинг фиксировался у EKRE осенью 2016 года.
А лидерство в рейтинге сохранила за собой Isamaa, рейтинг которой снизился за месяц с 28% до 23%, сообщает Rus.err.ee.
Вторую-третью строчки делят Партия реформ и Социал-демократическая партия, которых поддерживают по 18% респондентов. За месяц рейтинг реформистов вырос на 2 процентных пункта, соцдемов - на один.
На четвертой позиции осталась Центристская партия, популярность которой за месяц не изменилась, оставшись на отметке в 14%.
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