СВОДКА ЗА СУТКИ | В резко затормозившем троллейбусе пострадал пассажир

В 03.19 в Таллинне на улице Теллискиви, 15а произошло дорожно-транспортное происшествие, где 19-летняя женщина упала с самоката Bolt. Пострадавшую доставили в больницу.

В 10:36 в деревне Ристивялья в Хийумаа произошло дорожно-транспортное происшествие, где легковой автомобиль Volvo V70 вылетел с дороги и врезался в дерево. Рядом с автомобилем находились трое мужчин с признаками алкогольного опьянения. 37-летнему мужчине на месте была оказана первая помощь.

В 12:15 на автобусной остановке Меривялья напротив Ранна теэ, 46а в Таллинне произошло дорожно-транспортное происшествие, где 37-летний мужчина вылетел на электросамокате с дороги. Мужчину доставили в больницу.

В 14:40 на Вильде теэ 123 в Таллинне произошло дорожно-транспортное происшествие, когда водитель троллейбуса резко затормозил, чтобы избежать столкновения, и упала пассажир троллейбуса - 70-летняя женщина. Пострадавшую доставили в больницу.

В 20:36 произошло дорожно-транспортное происшествие в Харьюмаа, волости Ляэне-Харью, Васалемма, где 43-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения въехал на автомобиле Volvo S60 в припаркованный на обочине автомобиль Audi A3. Водитель был доставлен в больницу.

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