23.08.2024, 12:34
ОБЗОР | В Таллинне и после 1 сентября во многих местах продолжатся дорожные работы(8)
ФОТО: | Delfi Meedia
Хотя в последнее время в Таллинне многие крупные дорожные работы или завершились, или вот-вот завершатся, пешеходам еще придется запастись терпением.
Пяртель-Пеэтер Пере, вице-мэр Таллинна по вопросам окружающей среды и коммунального хозяйства, сказал Delfi, что к осени многие дорожные работы завершатся, в столице будут созданы более благоприятные условия для пеших и велосипедных прогулок, улучшится качество дорог, еще удобнее станет пользоваться общественным транспортом.
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