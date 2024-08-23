ОБЗОР | В Таллинне и после 1 сентября во многих местах продолжатся дорожные работы

Пяртель-Пеэтер Пере , вице-мэр Таллинна по вопросам окружающей среды и коммунального хозяйства, сказал Delfi, что к осени многие дорожные работы завершатся, в столице будут созданы более благоприятные условия для пеших и велосипедных прогулок, улучшится качество дорог, еще удобнее станет пользоваться общественным транспортом.

„Чем лучшие условия будут созданы для того, чтобы люди могли ходить пешком, ездить на велосипедах, пользоваться общественным транспортом, тем меньше будет пробок на дорогах и безопаснее дорожное движение“, - сказал Пере, заверив, что большинство крупных работ будет завершено в августе. Продолжатся работы по прокладке трамвайной линии до порта Ванасадам, улицы Лайкмаа, Хобуяама и Куунари останутся закрыты и после 1 сентября. В июле Кристьян Ярван, вице-мэр Таллинна по вопросам транспорта, сказал в интервью ERR, что строительство трамвайной линии завершится к концу года, и в январе 2025 года трамвай начнет ходить в Ванасадам.