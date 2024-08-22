Странная ситуация в госуправлении: министра поставили во главе чиновников другого министерства

Из недавнего распоряжения премьер-министра Кристена Михала следует, что министр юстиции и цифровых технологий руководит, помимо должностных лиц его собственного министерства, деятельностью ряда структурных подразделений Министерства экономики и коммуникаций (МКМ).

По планам нового правительства, все цифровое управление должно перейти от Министерства экономики и коммуникаций в Министерство юстиции. Однако пока этот "переход“ не состоялся. При этом имя министра юстиции уже получило "диги“-дополнение.