22.08.2024, 19:10
Странная ситуация в госуправлении: министра поставили во главе чиновников другого министерства(6)
ФОТО: | Delfi Meedia
После назначения нового правительства в государственном управлении возникла странная ситуация: как минимум один из министров был поставлен во главе работников совершенно другого министерства и относящихся к нему учреждений.
Из недавнего распоряжения премьер-министра Кристена Михала следует, что министр юстиции и цифровых технологий руководит, помимо должностных лиц его собственного министерства, деятельностью ряда структурных подразделений Министерства экономики и коммуникаций (МКМ).
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