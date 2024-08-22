Новости Эстонии
22.08.2024, 19:10

Странная ситуация в госуправлении: министра поставили во главе чиновников другого министерства

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Superministeerium
Superministeerium
ФОТО: Margus Pahv | Delfi Meedia

После назначения нового правительства в государственном управлении возникла странная ситуация: как минимум один из министров был поставлен во главе работников совершенно другого министерства и относящихся к нему учреждений.

Из недавнего распоряжения премьер-министра Кристена Михала следует, что министр юстиции и цифровых технологий руководит, помимо должностных лиц его собственного министерства, деятельностью ряда структурных подразделений Министерства экономики и коммуникаций (МКМ).

По планам нового правительства, все цифровое управление должно перейти от Министерства экономики и коммуникаций в Министерство юстиции. Однако пока этот "переход“ не состоялся. При этом имя министра юстиции уже получило "диги“-дополнение.

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