24.08.2024, 11:19
„Общественный транспорт от этого только выиграет“. Таллинн ликвидирует на двух городских магистралях полосы для общественного транспорта(10)
ФОТО: ANDRES PUTTING | DELFI MEEDIA
Хотя в таллиннском коалиционном договоре записано, что строительство автобусных полос будет продолжено, новые столичные власти решили начать с ликвидации двух полос для общественного транспорта. По словам вице-мэра Кристьяна Ярвана (партия Isamaa), это обеспечит лучшее функционирование общественного транспорта и в целом дорожного движения, пишет Delfi.
По словам Ярвана, полосы для общественного транспорта будут ликвидированы у торгового центра Kristiine в направлении выезда из центра города и на Нарвском шоссе на отрезке между улицами Крейцвальди и Пронкси на направлении въезда в центр города.
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