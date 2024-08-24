„Общественный транспорт от этого только выиграет“. Таллинн ликвидирует на двух городских магистралях полосы для общественного транспорта

По словам Ярвана, полосы для общественного транспорта будут ликвидированы у торгового центра Kristiine в направлении выезда из центра города и на Нарвском шоссе на отрезке между улицами Крейцвальди и Пронкси на направлении въезда в центр города.

Как сказал Ярван, отчасти эта необходимость возникла в связи тем, что полосу общественного транспорта на Нарвском шоссе используют и те машины, которые на самом деле не должны этого делать. Полосу для общественного транспорта они используют для того, чтобы ехать прямо, потому что предусмотренная для автомобилей полоса была заблокирована транспортом, ожидающим поворота налево. К тому же ожидающие поворота направо автомобили не обращают внимание на сигнал светофора, разрешающий общественному транспорту движение, и тем самым мешают движению автобусов.