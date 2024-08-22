НОВЫЙ ТРЕЙЛЕР | Анетт Контавейт в документальном фильме, который будет показан в сентябре: у меня врожденное желание постоянно соревноваться
Документальный фильм режиссера Каупо Круузиаука, посвященный самой успешной эстонской теннисистке Анетт Контавейт, выйдет в кинотеатрах 27 сентября. В фильме будут показаны как моменты триумфа, которые позволили Контавейт подняться на второе место в мировом рейтинге, так и трудности, приведшие ее к решению завершить карьеру. Недавно выпущенный трейлер фильма уже дает зрителям возможность увидеть эти значимые эпизоды жизни и карьеры спортсменки.
Режиссер Каупо Круузиаука отметил, что съемки фильма об Анетт Контавейт были уникальными, поскольку именно в процессе работы над фильмом теннисистка приняла судьбоносное решение завершить свою спортивную карьеру. Этот момент придает документальной ленте особую значимость, позволяя зрителям увидеть не только вершины успеха Анетт, но и драматические обстоятельства, приведшие к этому важному шагу в ее жизни. „При создании документального фильма невозможно точно предсказать сценарий, потому что фильм отражает жизнь главного героя такой, какая она есть. Мы начали снимать фильм о профессиональной теннисистке, о ее жизни и карьере, не подозревая, что именно в этот период произойдет такой значительный поворот в карьере Анетт“.
Режиссер Каупо Круузиаук известен своим глубоким погружением в повседневную жизнь героев своих фильмов, стремясь показать, какой труд, целеустремленность и психологические испытания стоят за их успехом, а также какую цену приходится платить за поражения. В документальном фильме „Анетт“ зрители смогут увидеть, как шаг за шагом принималось судьбоносное решение о завершении карьеры эстонской теннисистки Анетт Контавейт. По словам Круузиаука, этот фильм раскрывает не только моменты триумфа, но и внутреннюю борьбу, приведшую к этому важному решению. „Это настоящая жизнь, которая остается в тени сверкающего мира тенниса: усилия на пределе человеческих возможностей, победы, поражения. Цена пребывания на вершине – это часто одиночество“.
„Фильм дает отличную возможность проследить завершение одного выдающегося пути и начало нового“, — говорит Круусяук. Сейчас в жизни Анетт Контавейт большие перемены – вместе с партнером она ожидает первого ребенка.
В документальном фильме, помимо самой Анетт Контавейт, выступают люди, сыгравшие важную роль в ее карьере, – ее мать и первый тренер Юлле Милк, менеджер Тармо Сумберг, последний тренер Торбен Бельц и другие.
Премьера фильма состоится 24 сентября в Apollo Kino Coca-Cola Plaza в Таллинне. Документальный фильм „Анетт“ можно будет увидеть в кинотеатрах Эстонии с 27 сентября.
Режиссером и продюсером фильма является Каупо Круузиаук, оператором – Айво Ранник („Год, полный драмы“, 2019), звукооператором – Март Кессель-Отса, монтажером – Роланд Абель, а звукорежиссером – Хармо Калласте. Над фильмом работает компания Flo Film, исполнительный продюсер – Катре Ратасепп.
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