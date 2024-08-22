НОВЫЙ ТРЕЙЛЕР | Анетт Контавейт в документальном фильме, который будет показан в сентябре: у меня врожденное желание постоянно соревноваться

Режиссер Каупо Круузиаука отметил, что съемки фильма об Анетт Контавейт были уникальными, поскольку именно в процессе работы над фильмом теннисистка приняла судьбоносное решение завершить свою спортивную карьеру. Этот момент придает документальной ленте особую значимость, позволяя зрителям увидеть не только вершины успеха Анетт, но и драматические обстоятельства, приведшие к этому важному шагу в ее жизни. „При создании документального фильма невозможно точно предсказать сценарий, потому что фильм отражает жизнь главного героя такой, какая она есть. Мы начали снимать фильм о профессиональной теннисистке, о ее жизни и карьере, не подозревая, что именно в этот период произойдет такой значительный поворот в карьере Анетт“.

Режиссер Каупо Круузиаук известен своим глубоким погружением в повседневную жизнь героев своих фильмов, стремясь показать, какой труд, целеустремленность и психологические испытания стоят за их успехом, а также какую цену приходится платить за поражения. В документальном фильме „Анетт“ зрители смогут увидеть, как шаг за шагом принималось судьбоносное решение о завершении карьеры эстонской теннисистки Анетт Контавейт. По словам Круузиаука, этот фильм раскрывает не только моменты триумфа, но и внутреннюю борьбу, приведшую к этому важному решению. „Это настоящая жизнь, которая остается в тени сверкающего мира тенниса: усилия на пределе человеческих возможностей, победы, поражения. Цена пребывания на вершине – это часто одиночество“.

„Фильм дает отличную возможность проследить завершение одного выдающегося пути и начало нового“, — говорит Круусяук. Сейчас в жизни Анетт Контавейт большие перемены – вместе с партнером она ожидает первого ребенка.

В документальном фильме, помимо самой Анетт Контавейт, выступают люди, сыгравшие важную роль в ее карьере, – ее мать и первый тренер Юлле Милк, менеджер Тармо Сумберг, последний тренер Торбен Бельц и другие.