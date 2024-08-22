Компании, занимавшейся взысканием долгов, грозит банкротство

На прошлой неделе Харьюский уездный суд принял решение принять к рассмотрению заявление латвийского SEB Bank и страховой компании Balcia Insurance о признании PlusPlus Capital неплатежеспособным.

Санация (от лат. sanatio — оздоровление, лечение) — система мероприятий для избежания банкротства (структурная перестройка, реструктуризация кредиторской задолженности, изменение ассортимента производимой продукции, сокращение числа работающих, ликвидация излишних структурных звеньев и подразделений и т.

Тот же суд инициировал процедуру санации PlusPlus, в ходе которой компания сможет списать большую часть своих долгов, но план реструктуризации, необходимый в случае санации, еще не утвержден.

Согласно действующему закону, если заявления о санации и о банкротстве подаются одновременно, оба дела объединяются. Так суд и сделал.

По оценкам руководства PlusPlus, санация более выгодна для кредиторов, поскольку тогда компания сможет выжить, а кредиторы получат большую часть своих денег обратно.

Кредиторы из Латвии, однако, утверждают, что компании лучше было бы объявить о банкротстве, поскольку их кредит был взят с гарантией и, следовательно, должен иметь преимущество перед другими кредиторами.

PlusPlus занимается реструктуризацией просроченных требований в странах Балтии и Финляндии, выкупая долги у телекоммуникационных компаний, финансовых учреждений и других предприятий. Для приобретения долгов PlusPlus получала деньги от продажи активов. Однако после начала войны в Украине активы уже не покупали в прежнем объеме, приток новых финансовых поступлений застопорился, и у PlusPlus возникли трудности с оплатой. На своем сайте компания сообщила, что в прошлом году понесла убыток почти в 30 миллионов евро.

Другая компания, занимавшаяся крупным бизнесом, Planet42, которая финансировала покупку подержанных автомобилей в Южной Африке и Мексике, также недавно объявила о трудностях с оплатой и плане санации.