35 ЛЕТ БАЛТИЙСКОЙ ЦЕПИ | Эйфория в Эстонии, скорбь в Латвии и падающие с неба цветы в Литве

Настрой участников протянувшейся вечером 23 августа 1989 года от Таллинна до Вильнюса цепи из жителей трех стран длиной в 675,5 км был не столь схожим, как это может показаться в наши дни. Переживания были разные: от ликующего единодушия до траурных речей, все это вкупе с радиотрансляциями и целым морем сброшенных с самолетов цветов.