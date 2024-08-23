23.08.2024, 07:01
35 ЛЕТ БАЛТИЙСКОЙ ЦЕПИ | Эйфория в Эстонии, скорбь в Латвии и падающие с неба цветы в Литве(13)
ФОТО: Delfi.lt
Настрой участников протянувшейся вечером 23 августа 1989 года от Таллинна до Вильнюса цепи из жителей трех стран длиной в 675,5 км был не столь схожим, как это может показаться в наши дни. Переживания были разные: от ликующего единодушия до траурных речей, все это вкупе с радиотрансляциями и целым морем сброшенных с самолетов цветов.
Выстроить такую цепь в 50-ю годовщину подписания пакта Молотова-Риббентропа решил Совет стран Балтии, координировавший деятельность Народного фронта Эстонии, Народного фронта Латвии и литовского Саюдиса (с лит. „Движение“ - прим. перев.).
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