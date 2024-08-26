„Я не знаю, кто я теперь“: личные истории учителей, оставшихся без работы

Ее лето прошло в ожидании. В итоге ей удалось заключить временный контракт на один год, но уже в новой для себя школе. Из старой Татьяну уволили из-за несоответствия языковым требованиям. „Директор ссказал, что они заинтересованы в моих услугах, и готовы помочь мне с организацией курсов и поддержать в сдаче экзамена на B2. Я для себя решила, что больше не буду платить за курсы, потому что я уже и так потратила на это много денег“, - объясняет она.