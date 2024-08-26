Новости Эстонии
26.08.2024, 07:00

„Я не знаю, кто я теперь“: личные истории учителей, оставшихся без работы

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Изображение иллюстративное
Изображение иллюстративное
ФОТО: Kollaaži autor Nina Briantceva | Delfi Meedia

Август 2024 года стал переломным месяцем для системы образования в Эстонии. Учителя, не сдавшие экзамен на знание эстонского языка на уровне B2, потеряли право работать в школах. Теперь кто-то из них живет в неопределенности, кто-то в разочаровании и обиде, а кто-то просто смирился. Несколько педагогов на условиях анонимности согласились поговорить с RusDelfi, чтобы объяснить свою позицию.

„Мое мнение - ребенок должен учиться на родном языке. Наш район абсолютно русскоязычный, и эстоноязычных жителей можно по пальцам сосчитать, соответственно, сформировать здесь эстоноязычную среду практически невозможно, - констатирует Татьяна, учитель математики из Нарвы с почти 30-летним стажем.

Ее лето прошло в ожидании. В итоге ей удалось заключить временный контракт на один год, но уже в новой для себя школе. Из старой Татьяну уволили из-за несоответствия языковым требованиям. „Директор ссказал, что они заинтересованы в моих услугах, и готовы помочь мне с организацией курсов и поддержать в сдаче экзамена на B2. Я для себя решила, что больше не буду платить за курсы, потому что я уже и так потратила на это много денег“, - объясняет она.

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