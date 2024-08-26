26.08.2024, 07:00
„Я не знаю, кто я теперь“: личные истории учителей, оставшихся без работы(55)
ФОТО: | Delfi Meedia
Август 2024 года стал переломным месяцем для системы образования в Эстонии. Учителя, не сдавшие экзамен на знание эстонского языка на уровне B2, потеряли право работать в школах. Теперь кто-то из них живет в неопределенности, кто-то в разочаровании и обиде, а кто-то просто смирился. Несколько педагогов на условиях анонимности согласились поговорить с RusDelfi, чтобы объяснить свою позицию.
„Мое мнение - ребенок должен учиться на родном языке. Наш район абсолютно русскоязычный, и эстоноязычных жителей можно по пальцам сосчитать, соответственно, сформировать здесь эстоноязычную среду практически невозможно, - констатирует Татьяна, учитель математики из Нарвы с почти 30-летним стажем.
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