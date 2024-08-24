Финансовый эксперт: в связанных с кредитованием делах каждый четвертый доверяет продавцам в магазинах – и это тревожный знак

25% опрошенных, то есть каждый четвертый, считают, что самую надежную информацию о кредитах можно получить от продавца в предлагающем рассрочку магазине. Друзьям и знакомым доверяют 16% респондентов, а близким родственникам – 14%.

„Очень тревожно, что люди не умеют сравнивать кредитные возможности и не понимают, какое решение для них наиболее выгодно, – прокомментировал Танель Лассик, руководитель по развитию Rahapood.ee, управляемого компанией Svea Finance AS. – Например, если говорить о рассрочке, я не знаю в Эстонии ни одного поставщика, который бы рассчитывал проценты от остатка кредита – расчет ведется от всей суммы кредита на весь период рассрочки, чтобы кредитор мог получить большую прибыль. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что хороший совет можно получить скорее от финансово грамотного родственника, чем от предлагающего рассрочку продавца“.

По словам Лассика, кредит или рассрочка с процентами от всей суммы кредита означает, что приобретение конкретного товара для клиента обходится в среднем в 1,8 раза дороже, чем если кредитор взимает проценты с остатка кредита, а процентные платежи уменьшаются по мере погашения основной суммы. „Возможно, люди, использующие рассрочку, даже не знают о такой разнице, поскольку широко известно, что в автолизинге и ипотеке проценты рассчитываются с остатка суммы, и, вероятно, считается, что во всех остальных кредитах проценты рассчитывают именно так“, - поделился соображениями Лассик.

72% респондентов отметили, что наиболее надежную информацию можно получить на сайте кредитора. По словам Лассика, в информации на сайтах сомневаться не стоит, но для ее верной интерпретации и понимания „мелкого шрифта“ требуется достаточно высокий уровень финансовой грамотности.