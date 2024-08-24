Финансовый эксперт: в связанных с кредитованием делах каждый четвертый доверяет продавцам в магазинах – и это тревожный знак
Согласно проведенному Rahapood.ee и Norstat исследованию финансового поведения, наиболее надежными источниками финансовой информации о кредитах и рассрочках жители Эстонии считают сайт кредитора и продавцов в магазинах. По словам руководителя по развитию Rahapood.ee Танеля Лассика, когда персонал магазина для людей становится более надежным источником, чем, например, ближайшие родственники – это тревожный знак.
25% опрошенных, то есть каждый четвертый, считают, что самую надежную информацию о кредитах можно получить от продавца в предлагающем рассрочку магазине. Друзьям и знакомым доверяют 16% респондентов, а близким родственникам – 14%.
„Очень тревожно, что люди не умеют сравнивать кредитные возможности и не понимают, какое решение для них наиболее выгодно, – прокомментировал Танель Лассик, руководитель по развитию Rahapood.ee, управляемого компанией Svea Finance AS. – Например, если говорить о рассрочке, я не знаю в Эстонии ни одного поставщика, который бы рассчитывал проценты от остатка кредита – расчет ведется от всей суммы кредита на весь период рассрочки, чтобы кредитор мог получить большую прибыль. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что хороший совет можно получить скорее от финансово грамотного родственника, чем от предлагающего рассрочку продавца“.
По словам Лассика, кредит или рассрочка с процентами от всей суммы кредита означает, что приобретение конкретного товара для клиента обходится в среднем в 1,8 раза дороже, чем если кредитор взимает проценты с остатка кредита, а процентные платежи уменьшаются по мере погашения основной суммы. „Возможно, люди, использующие рассрочку, даже не знают о такой разнице, поскольку широко известно, что в автолизинге и ипотеке проценты рассчитываются с остатка суммы, и, вероятно, считается, что во всех остальных кредитах проценты рассчитывают именно так“, - поделился соображениями Лассик.
72% респондентов отметили, что наиболее надежную информацию можно получить на сайте кредитора. По словам Лассика, в информации на сайтах сомневаться не стоит, но для ее верной интерпретации и понимания „мелкого шрифта“ требуется достаточно высокий уровень финансовой грамотности.
„Сегодня много говорят об инвестициях, но не о том, как сократить свои расходы. Для уменьшения общей стоимости кредитов может быть разумно рефинансировать их, используя кредит другого поставщика, денежные купоны или прочие финансовые инструменты, – отметил Лассик. – Для повышения финансовой грамотности людей трудоспособного возраста государство должно в ближайшее время проделать большую работу, иначе значительная часть населения окажется в еще большей долговой ловушке“.
Почти треть (31%) респондентов исследования отметили, что считают процентную ставку наиболее важным фактором при оценке кредитных предложений, что, однако, не отражает реальной стоимости кредита. Чтобы разумно финансировать свои расходы с помощью кредита, Лассик рекомендует ознакомиться со всеми доступными на рынке кредитными возможностями, внимательно читать условия, следить за общей стоимостью кредита, а затем сравнивать варианты и выбирать наиболее подходящее решение.
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