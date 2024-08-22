Selver открывает супермаркет в торговом центре Rocca al Mare

В центре ассортимента Rocca al Mare Selver находятся готовые блюда, созданные для удобства покупателей. В пекарне магазина выпекаются свежие пиццы на сковороде, чиабатты, фокаччи, бургеры, пирожки и булочки. На мясных и рыбных прилавках представлен широкий выбор продукции, приготовленной прямо в магазине, а Selveri Köök радует разнообразием кулинарных и кондитерских изделий. Помимо впечатляющего ассортимента эстонских продуктов питания, на стеллажах представлен отличный выбор потребительских товаров.

Хелина Лейф добавляет, что подобный скандинавский подход, при котором в одном торговом центре находится несколько продуктовых магазинов, повышает качество покупательского опыта и способствует здоровой конкуренции, что, в свою очередь, обеспечивает клиентам наилучший выбор и обслуживание. Кристи Ломп также выражает надежду, что растущая конкуренция принесет пользу как всему району, так и в первую очередь потребителям, которые смогут выбрать наиболее подходящий для себя продуктовый магазин в соответствии со своими предпочтениями и потребностями.

„Открытие супермаркета Selver в торговом центре Rocca al Mare — это стратегический шаг, направленный на удовлетворение ожиданий клиентов в удобной среде для совершения повседневных покупок. Два отличающихся продуктовых магазина с очень широким ассортиментом под одной крышей в одном из крупнейших торговых центров Эстонии обеспечат покупателям исключительное удобство и возможности выбора. Это делает Rocca al Mare поистине уникальным местом для покупок“, — сказала руководитель по маркетингу и коммуникациям торгового центра Rocca al Mare Хелина Лейф.

По словам руководителя Selver Кристи Ломп, открытие нового магазина в одном из крупнейших торговых центров Эстонии укрепит позиции сети на местном рынке розничной торговли. „Мы очень рады открыть магазин в таком удачном месте. Новый магазин будет предлагать традиционное для Selver качество — обширный и свежий ассортимент товаров, включая деликатесы и продукты мировой кухни, органические продукты, множество эстонских товаров, а также широкий выбор продукции от наших мастеров рыбных и мясных блюд и пекарей“, — сообщила Кристи Ломп.

Магазин Selver расположен со стороны Unibet Arena, к нему можно с удобством пройти как с парковки, так и изнутри центра. После открытия данного магазина сеть Selver будет насчитывать в общей сложности 74 магазина.

В Rocca al Mare Selver также осуществляется выдача удостоверяющих личность документов. ID-карты и паспорта можно получить в отделе информации магазина в любой день недели в часы его работы — с понедельника по воскресенье с 8:00 до 23:00. Выдачей документов занимаются сотрудники, уполномоченные Департаментом полиции и погранохраны (PPA) и прошедшие соответствующее обучение. В магазинах Selver производится только выдача документов, заказанных именно туда. Другие операции, связанные с документами, в магазинах не осуществляются.

Помещения магазина спроектированы с учетом самых современных и экологически устойчивых технологических решений. Вентиляция, отопление и охлаждение здания работают по потребности, а система охлаждения использует хладагент на основе CO₂, что позволяет экономить около одной пятой энергии по сравнению с более старыми аналогами. Остаточное тепло от системы охлаждения используется для отопления здания и подогрева воды для бытовых нужд. Для обеспечения оптимальной циркуляции воздуха и тепла в торговом зале на потолке установлены вентиляторы, которые перемешивают воздух и снижают затраты на отопление. Вода очищается с помощью новейшей системы водоочистки, основанной на электролитической обработке. Освещение магазина на базе LED управляется в зависимости от потребности.

Экономия бумаги достигается за счет использования цифровых решений, таких как электронные ценники в отделах фруктов и овощей, а также в пункте выпечки, рекламные сообщения на цифровых экранах и цифровые чеки карты Partner. В новом магазине покупки будут особенно удобными и экологичными благодаря приложению карты Partner, с помощью которого можно сканировать товары и оплачивать покупки, используя лишь мобильный телефон.

Клиентов также порадуют автоматы по приему тары, в которые можно загружать тару прямо из пакета. Пункт приема тары Selver расположен со стороны Unibet Arena, к нему можно с удобством подъехать на автомобиле.