Случай на берегу Чудского озера: мужчина с подозрительным стилем вождения в итоге оказался за решеткой

Первоначальный рапорт полиции о произошедшем был лаконичным: „В ночь на 20 августа полицейские остановили в волости Пейпсияэре для проверки легковой автомобиль Mercedes. При проверке машины, водителя и документов выяснилось, что на автомобиле чужой регистрационный номер. Водителя задержали и доставили в Тартускую тюрьму, автомобиль отбуксировали во двор отделения полиции. Полиция выяснит все обстоятельства инцидента в ходе уголовного разбирательства“.