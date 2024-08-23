ЧП и криминал
23.08.2024, 13:36

Случай на берегу Чудского озера: мужчина с подозрительным стилем вождения в итоге оказался за решеткой

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Место задержания подозрительного автомобиля с прицепом
Место задержания подозрительного автомобиля с прицепом
ФОТО: POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET

В ночь на 20 августа в волости Пейпсияэре (Тартумаа) произошел инцидент, который начался с простой проверки автомобиля, но закончился разбитыми колпаками колес, обнаружением крупной кражи и, наконец, арестом иностранца.

Первоначальный рапорт полиции о произошедшем был лаконичным: „В ночь на 20 августа полицейские остановили в волости Пейпсияэре для проверки легковой автомобиль Mercedes. При проверке машины, водителя и документов выяснилось, что на автомобиле чужой регистрационный номер. Водителя задержали и доставили в Тартускую тюрьму, автомобиль отбуксировали во двор отделения полиции. Полиция выяснит все обстоятельства инцидента в ходе уголовного разбирательства“.

Издание Forte поинтересовалось, действительно ли в Эстонии людей сажают за решетку и даже возбуждают уголовное дело только за то, что они используют чужой регистрационный номер? Оказалось, что той ночью произошло нечто гораздо более серьезное.

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