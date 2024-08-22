Новости Эстонии
22.08.2024, 16:15

Белобровцев: Мадисон выбрал Центристскую партию, чтобы помочь стране выбраться из ямы, вырытой реформистами

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Вадим Белобровцев
Вадим Белобровцев.
Вадим Белобровцев.
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Вадим Белобровцев, член правления Центристской партии и заместитель председателя Центристской фракции Рийгикогу специально для Delfi прокомментировал переход Яака Мадисона в ряды центристов.

„Присоединение Яака Мадисона к Центристской партии, безусловно, значимое событие в эстонской политике – без его обсуждения не обошлось даже на сегодняшней пресс-конференции правительства. Поэтому неудивительно, что и реакция на этот шаг в СМИ и социальных сетях весьма оживленная. Мадисон недавно показал на выборах в Европейский парламент четвертый результат по стране, набрав почти 33 тысячи голосов, причем сделал это, скорее, вопреки усилиям партии EKRE, от которой баллотировался, а не благодаря им. Так что понятно, что речь идет об очень сильном политике, приход которого призван укрепить положение Центристской партии, особенно среди эстоноязычных избирателей. Ведь у центристов теперь еще и два депутата Европарламента – больше, чем у тех же реформистов.

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