Белобровцев: Мадисон выбрал Центристскую партию, чтобы помочь стране выбраться из ямы, вырытой реформистами

„Присоединение Яака Мадисона к Центристской партии, безусловно, значимое событие в эстонской политике – без его обсуждения не обошлось даже на сегодняшней пресс-конференции правительства. Поэтому неудивительно, что и реакция на этот шаг в СМИ и социальных сетях весьма оживленная. Мадисон недавно показал на выборах в Европейский парламент четвертый результат по стране, набрав почти 33 тысячи голосов, причем сделал это, скорее, вопреки усилиям партии EKRE, от которой баллотировался, а не благодаря им. Так что понятно, что речь идет об очень сильном политике, приход которого призван укрепить положение Центристской партии, особенно среди эстоноязычных избирателей. Ведь у центристов теперь еще и два депутата Европарламента – больше, чем у тех же реформистов.