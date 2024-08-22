Яан Тоотс дал свою оценку вступлению Яака Мадисона в ряды центристов

„Я считаю, очень хорошо, что он соединился с нами. Как вице-председатель Центристской партии я рад, что он теперь с нами. От нас не только уходят, но к нам и приходят в партию. Я с ним лично беседовал недавно, он показался мне симпатичным человеком“, — сказал Тоотс RusDelfi.

„Сегодня уже бывает непонятно, как чувствует себя политик — центристом, социал-демократом, консерватором. Вот Юри Ратас ушел из нашей партии, он перестал себя чувствовать центристом или почему ушел? EKRE ломается, возможно, Мадисону с этой партией больше не по пути“, — добавил Яан Тоотс.

Напомним, что 22 августа на специальной пресс-конференции председатель центристов Михаил Кылварт объявил о том, что новым членом партии стал депутат Европарламента Яак Мадисон, который до этого входил в EKRE.

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