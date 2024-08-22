Новости Эстонии
22.08.2024, 15:55

ВИДЕО | Цель Центристской партии — свергнуть „белок“ с трона. Яак Мадисон: начнем с изменения имиджа партии

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Кылварт: у Мадисона есть потенциал стать премьер-министром

Хотя Центристскую партию (ЦП) за последнее время покинули несколько ведущих политиков, председатель партии Михаил Кылварт и новоявленный ее член — депутат Европарламента Яак Мадисон — верят, что у партии всё же есть большой потенциал роста. Общая цель — отправить Партию реформ в оппозицию в 2027 году на выборах Рийгикогу. В сотрудничестве с другими ныне оппозиционными партиями.

По словам Мадисона, он вступил в Центристскую партию, наблюдая текущую политическую реальность. В частности, он взвесил, какие шаги и с какой партией можно предпринять в том направлении, чтобы по результатам следующих выборов Рийгикогу можно было бы сформировать сильное консервативное правительство.

„В конце концов, нужно объединиться и отправить Партию реформ в оппозицию, — сказал Мадисон. „Если появится возможность [занять пост министра] и партия сочтет это необходимым, то, безусловно, я, видимо, буду согласен отказаться от мандата“, — добавил Мэдисон, имея в виду мандат депутата Европарламента.

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