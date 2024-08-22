ВИДЕО | Цель Центристской партии — свергнуть „белок“ с трона. Яак Мадисон: начнем с изменения имиджа партии

Хотя Центристскую партию (ЦП) за последнее время покинули несколько ведущих политиков, председатель партии Михаил Кылварт и новоявленный ее член — депутат Европарламента Яак Мадисон — верят, что у партии всё же есть большой потенциал роста. Общая цель — отправить Партию реформ в оппозицию в 2027 году на выборах Рийгикогу. В сотрудничестве с другими ныне оппозиционными партиями.