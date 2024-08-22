22.08.2024, 15:55
ВИДЕО | Цель Центристской партии — свергнуть „белок“ с трона. Яак Мадисон: начнем с изменения имиджа партии(2)
Кылварт: у Мадисона есть потенциал стать премьер-министром
Хотя Центристскую партию (ЦП) за последнее время покинули несколько ведущих политиков, председатель партии Михаил Кылварт и новоявленный ее член — депутат Европарламента Яак Мадисон — верят, что у партии всё же есть большой потенциал роста. Общая цель — отправить Партию реформ в оппозицию в 2027 году на выборах Рийгикогу. В сотрудничестве с другими ныне оппозиционными партиями.
По словам Мадисона, он вступил в Центристскую партию, наблюдая текущую политическую реальность. В частности, он взвесил, какие шаги и с какой партией можно предпринять в том направлении, чтобы по результатам следующих выборов Рийгикогу можно было бы сформировать сильное консервативное правительство.
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