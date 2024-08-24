Пограничник выгнал из очереди людей, которые купили в ней место. Теперь за этим следят сотрудники PPA?

Ситуация с длинными очередями на границе уже стала привычной. Более того, некоторые предприимчивые жители Эстонии придумали, как на этом зарабатывать и продают места в очереди. Стоящих по несколько часов рядом людей такая несправедливость раздражает, но повлиять на ситуацию они, как правило, не могут.