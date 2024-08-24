Новости Эстонии
24.08.2024, 08:03

Пограничник выгнал из очереди людей, которые купили в ней место. Теперь за этим следят сотрудники PPA?

 
Анна Тамм
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ФОТО: Delfi Meedia

В начале августа на пунктах пересечения границы Эстонии и России введен полный таможенный контроль. Это увеличило время прохождения границы. Таким образом, соблазн купить себе место в очереди стал еще больше. Вмешиваются ли сторудники погранохраны в ситуацию и пресекают ли попытки „проскочить“ границу быстрее других?

Ситуация с длинными очередями на границе уже стала привычной. Более того, некоторые предприимчивые жители Эстонии придумали, как на этом зарабатывать и продают места в очереди. Стоящих по несколько часов рядом людей такая несправедливость раздражает, но повлиять на ситуацию они, как правило, не могут.

Вчера вечером в группе в Facebook „Нарва-Иваргород“ появилось сообщение о том, что сотрудник погранохраны вмешался в ситуацию и выпроводил из очереди тех, кто купил места в очереди. „Выгнал из очереди наглецов, которые покупают места в очереди. Просто молодец человек“ - написала переходившая границу с Россией Светлана.

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