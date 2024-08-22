ВИДЕО | „Иди в …, мы терпим бедствие“. Нетрезвая парочка на весельной лодке устроила на озере смертельное „шоу“

Звонок с просьбой о помощи сделал человек, который увидел терпящих бедствие людей в прямом эфире на платформе TikTok . Мужчина и женщина находились в лодке далеко от берега, темнело, погода ухудшалась, и они потеряли на озере ориентиры. Позже человек, попавший в беду также сам позвонил, и его позиционированию помогло обнаружить лодку.

На видео, размещенном в TikTok видно, что люди, лихо отправившиеся на весельной лодке на озеро Выртсъярв, злоупотребили алкоголем, и ситуация описывалась с помощью массы непристойных выражений. „Иди в ж***, мы терпим бедствие“, - слышится из уст женщины, находившейся в лодке. Гребущий мужчина относится к ситуации спокойнее и просит у женщины сделать глоток спиртного. Речь идет о широко известных звездах приложения TikTok.

Волонтеры из поселка Рынгу нашли пострадавших в 22.58 и доставили их гостевой центр Вайбла, где далее ими уже занялась полиция.

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