„Эстония более не конкурентоспособная страна“: обанкротился стартап, собравший миллионы от известных инвесторов
Поставщик световых решений для кино- и телеиндустрии, компания Digital Sputnik, которая привлекала средства от известных инвесторов и финансовых платформ, объявила о банкротстве. Об этом сообщают „Деловые ведомости“.
Компания Digital Sputnik, несмотря на значительные инвестиции и сбор средств через различные платформы, объявила о банкротстве. Проблемы связаны с отказом существующих инвесторов финансировать новые проекты, сложностями с производством и высокими затратами. Глава компании Каур Каллас отметил, что бизнес-среда в Эстонии больше не поддерживает производство конкурентоспособного оборудования, и выразил сожаление по поводу текущих условий для бизнеса. Инвесторы, такие как Яак Роосааре, также признают трудности компании и сомневаются в перспективности ее будущих инвестиций.
„К сожалению, бизнес-среда в Эстонии больше не способствует производству оборудования, - пояснил глава компании Каур Каллас, который и подал заявление о банкротстве в суд. - Здесь больше невозможно производить конкурентоспособную продукцию, чтобы продавать ее на мировом рынке“.
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