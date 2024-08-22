„Эстония более не конкурентоспособная страна“: обанкротился стартап, собравший миллионы от известных инвесторов

Компания Digital Sputnik, несмотря на значительные инвестиции и сбор средств через различные платформы, объявила о банкротстве. Проблемы связаны с отказом существующих инвесторов финансировать новые проекты, сложностями с производством и высокими затратами. Глава компании Каур Каллас отметил, что бизнес-среда в Эстонии больше не поддерживает производство конкурентоспособного оборудования, и выразил сожаление по поводу текущих условий для бизнеса. Инвесторы, такие как Яак Роосааре, также признают трудности компании и сомневаются в перспективности ее будущих инвестиций.

„К сожалению, бизнес-среда в Эстонии больше не способствует производству оборудования, - пояснил глава компании Каур Каллас, который и подал заявление о банкротстве в суд. - Здесь больше невозможно производить конкурентоспособную продукцию, чтобы продавать ее на мировом рынке“.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .