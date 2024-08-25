Еще один район Таллинна прекращает выпуск газеты на русском языке

Рената Лукк, старейшина Кристийне, решила с осени прекратить выпуск районной газеты на русском языке. Те части города, которые продолжат выпуск русскоязычной версии, в качестве причины указывают желание не лишать русскоязычное население важной информации. И все же ряд районных управ рассматривает возможность отказаться в будущем от издания газеты на русском языке, пишет Delfi.