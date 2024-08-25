Новости Эстонии
25.08.2024, 20:39

Еще один район Таллинна прекращает выпуск газеты на русском языке

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Старейшина: газета на русском языке - наследство центристов
Во всех восьми частях Таллинна выходят районные газеты, более половины издают русскоязычные версии.
Во всех восьми частях Таллинна выходят районные газеты, более половины издают русскоязычные версии.
ФОТО: Delfi MeediaTLV

Рената Лукк, старейшина Кристийне, решила с осени прекратить выпуск районной газеты на русском языке. Те части города, которые продолжат выпуск русскоязычной версии, в качестве причины указывают желание не лишать русскоязычное население важной информации. И все же ряд районных управ рассматривает возможность отказаться в будущем от издания газеты на русском языке, пишет Delfi.

С сентября издающаяся управой Кристийне газета „Kristiine Leht“ будет выходить только на эстонском языке.

„В значительной степени русскоязычная газета - это реликт, оставленной центристской властью. Центристская партия не прилагала достаточных усилий для того, чтобы люди, говорящие на других языках, хотели и могли понимать эстонский язык. Проще было вести дела на русском языке“, - сказала Рената Лукк.

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