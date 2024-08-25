25.08.2024, 20:39
Еще один район Таллинна прекращает выпуск газеты на русском языке(18)
Старейшина: газета на русском языке - наследство центристов
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Рената Лукк, старейшина Кристийне, решила с осени прекратить выпуск районной газеты на русском языке. Те части города, которые продолжат выпуск русскоязычной версии, в качестве причины указывают желание не лишать русскоязычное население важной информации. И все же ряд районных управ рассматривает возможность отказаться в будущем от издания газеты на русском языке, пишет Delfi.
С сентября издающаяся управой Кристийне газета „Kristiine Leht“ будет выходить только на эстонском языке.
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