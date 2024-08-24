В Эстонии ущерб от бурь в этом году бьет все рекорды(4)
„Год от года бури творят в Эстонии всё больше бед, и реальность такова, что каждый новый год бьет рекорды по ущербу от них. Хотя возмещение ущерба от недавнего шторма и сильных ливней еще не завершено, уже сейчас сумма выплаченных компенсаций на треть выше, чем год назад. Крупнейший ущерб пока достигает 6000 евро, а средний размер ущерба от бури за последний год составляет 1405 евро“, — сказала продукт-менеджер Seesam по жилищному страхованию Дагмар Гильден.
Сильнее всего страдает Харьюмаа
По словам страховщика, список предметов, получающих повреждения, каждый год примерно одинаков, невзирая на то, что информацию и предупреждения о бурях распространяют как Спасательный департамент, так и страховые общества. Сильнее всего страдают ограды, особенно те, что и до шторма были в неважном состоянии. Также повреждения получают навесы, крыши и находящееся во дворе имущество, такое как батуты, садовая мебель и роботы-газонокосилки. К несчастью, основными виновниками ущерба обычно являются сломанные деревья. В этом году упавшее дерево повредило крышу и террасу жилого дома, а во втором случае — ограду, и ущерб составил соответственно 5100 евро и 4800 евро. При этом известно и о сломанной вершине березы, которая повредила батут, причинив ущерб на сумму 310 евро.
„Нередки и случаи, когда ветер швыряет в окно имеющиеся во дворе вещи, например незакрепленные батуты и садовую мебель, или стоящие на балконах многоквартирных домов подвесные кресла на цепях. Ущерб не всегда велик, но доставляет хлопот, и такие случаи довольно легко предотвратить. Недавно у нас как раз был один случай, когда садовая мебель не была закреплена, в результате чего при шторме поднялась в воздух, пролетела по саду и получила повреждения. Размер ущерба — 1405 евро“, — привела примеры ущерба от бурь Гильден.
Основными зонами риска являются, по словам страховщика, Таллинн и его окрестности, где от шторма в этом году пострадало больше всего домохозяйств.
По словам Гильден, в количественном отношении ущерб от бурь составляет около 5% от всех случаев ущерба и специалисты по рассмотрению ущерба сталкиваются с этим ежедневно, поскольку порывы шквального ветра, вызывающие ущерб, бывают, даже когда в СМИ не объявляют штормового предупреждения.
Грозы беспощадны
Зачастую во время шторма бывают и грозы, и в их случае можно говорить о двух крупных типах ущерба: пожары и повреждения устройств от перенапряжения.
„Гроза ежегодно причиняет людям значительный материальный ущерб, даже не поджигая зданий. Например, у одного нашего клиента пострадала недавно различная бытовая техника, и ущерб превысил 5000 евро. Ущерб же, причиненный солнечным панелям и их комплектующим, достигал в нескольких случаях 10 000 евро. У хозяйственного оборудования, такого как тепловые насосы, охранные системы, солнечные панели и их комплектующие, нередко ломается управляющая электроника“, — рассказала об ущербе от гроз Гильден.
Поскольку естественный характер времен года изменился и в Эстонии всё чаще бывают волны тепла, засушливые периоды и экстремальные ураганы, Гильден рекомендует также пересмотреть в связи с этим договор страхования.
„Домовладельцам стоит проверить, покроет ли страхование ущерб, причиненный устройству, оставленному в сети на время грозы, и на каких условиях и отличаются ли условия компенсации для обслуживающего здание оборудования“, — посоветовала Гильден.
Независимо от того, застраховано ли жилье, на время грозы стоит принимать меры предосторожности, чтобы дом и находящиеся там вещи остались исправными и не возникло дополнительной угрозы, например, в лице пожара.
„Грозовые тучи нередко приходят и без предупреждения, поэтому, уезжая из дома на весь день или на выходные, стоит отключать от сети домашнюю электронику, которая не нуждается в электричестве постоянно и может быть отключена. Также во время грозы лучше не заряжать устройства: телефоны, компьютеры, велосипедные аккумуляторы и т. п. Еще один способ свести риск к минимуму — отключение пробок или главного предохранителя, что рекомендует и Спасательный департамент“, — сказала Гильден, перечисляя шаги, которые помогут уберечь дом от гроз.
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