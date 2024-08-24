В Эстонии ущерб от бурь в этом году бьет все рекорды

„Год от года бури творят в Эстонии всё больше бед, и реальность такова, что каждый новый год бьет рекорды по ущербу от них. Хотя возмещение ущерба от недавнего шторма и сильных ливней еще не завершено, уже сейчас сумма выплаченных компенсаций на треть выше, чем год назад. Крупнейший ущерб пока достигает 6000 евро, а средний размер ущерба от бури за последний год составляет 1405 евро“, — сказала продукт-менеджер Seesam по жилищному страхованию Дагмар Гильден.

Сильнее всего страдает Харьюмаа

По словам страховщика, список предметов, получающих повреждения, каждый год примерно одинаков, невзирая на то, что информацию и предупреждения о бурях распространяют как Спасательный департамент, так и страховые общества. Сильнее всего страдают ограды, особенно те, что и до шторма были в неважном состоянии. Также повреждения получают навесы, крыши и находящееся во дворе имущество, такое как батуты, садовая мебель и роботы-газонокосилки. К несчастью, основными виновниками ущерба обычно являются сломанные деревья. В этом году упавшее дерево повредило крышу и террасу жилого дома, а во втором случае — ограду, и ущерб составил соответственно 5100 евро и 4800 евро. При этом известно и о сломанной вершине березы, которая повредила батут, причинив ущерб на сумму 310 евро.

„Нередки и случаи, когда ветер швыряет в окно имеющиеся во дворе вещи, например незакрепленные батуты и садовую мебель, или стоящие на балконах многоквартирных домов подвесные кресла на цепях. Ущерб не всегда велик, но доставляет хлопот, и такие случаи довольно легко предотвратить. Недавно у нас как раз был один случай, когда садовая мебель не была закреплена, в результате чего при шторме поднялась в воздух, пролетела по саду и получила повреждения. Размер ущерба — 1405 евро“, — привела примеры ущерба от бурь Гильден.

Основными зонами риска являются, по словам страховщика, Таллинн и его окрестности, где от шторма в этом году пострадало больше всего домохозяйств.