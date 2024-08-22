ВИДЕО | Кылварт: мы не можем говорить, что Эстония только для эстонцев

„ Центристская партия стала меняться в течение года. Наша риторика стала более четкой, понятной, конкретной. Мы возрождаем традиции Центристской партии. Мы находимся в центре идеологической платформы, но при этом у нас есть более консервативные взгляды, которые касаются развития экономики, нашего участия в Европейском союзе“, - сказал Михаил Кылварт в интервью.

Не отпугнет ли русскоязычных людей фигура Яака Мадисона, учитывая его членство в EKRE? „Мы не перекупали Яака Мадисона из EKRE. Мы защищаем интересы русскоязычных прежде всего потому, что не разделяем людей, для нас все жители Эстонии равны. Если мы хотим чего-то добиться, мы не можем говорить, что Эстония только для эстонцев, или не можем говорить о том, что у нас будет только русская политика. Мы должны объединить усилия“, - добавил он. Смотрите видео целиком.