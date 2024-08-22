Кристина Каллас: что объединяет Мадисона и центристов? Желание быть против всех и вся?

В своем фейсбуке министр отметила, что обычно воздерживается от комментариев на подобные темы, однако новость о переходе депутата Европарламента и бывшего консерватора Яака Мадисона задела ее за живое.

„Какое общее видение есть у Мадисона и центристов? - задалась вопросом политик. - Быть против всех и вся или гнев и протест? Либерализм и консерватизм одновременно?“

Далее Каллас констатирует, что центристы принадлежат к наиболее либеральному крылу Европарламента. В то время как Мадисон всегда был известен своими крайне правыми взглядами.

Полностью пост министра выглядит так:

22 августа на специальной пресс-конференции председатель центристов Михаил Кылварт объявил о том, что новым членом партии стал Яак Мадисон.

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