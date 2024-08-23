Новая серия мероприятий „Открой для себя Ласнамяэ“ познакомит с самыми интересными местами района

„Прошлым летом мы запустили серию мероприятий „Открой для себя Нымме“, которая сразу же полюбилась как жителям Нымме, так и остальным таллиннцам – желающих принять участие в экскурсиях и других мероприятиях проекта всегда было больше, чем свободных мест. Так родилась идея расширить формат и на район Ласнамяэ. Конечно, всевозможные экскурсии проводились здесь и раньше, но цель нового проекта – за счет различных событий и мероприятий познакомить всех желающих с цельным образом Ласнамяэ, показав интересные места с более увлекательной и неожиданной стороны“, – сказал исполняющий обязанности старейшины заместитель старейшины Ласнамяэ Кирилл Клаус, который ранее работал заместителем старейшины района Нымме.

„Я лично знаю нескольких таллиннцев, которые за всю свою долгую жизнь ни разу не были в Ласнамяэ. Полагаю, что и не все ласнамяэсцы, не говоря уже о жителях других частей города, знакомы с историей и интересными местами нашего красивого и самобытного района. Серия мероприятий „Открой для себя Ласнамяэ“ создана как раз для того, чтобы дать людям возможность намного лучше узнать район, который по численности населения, по сути, является вторым городом в Эстонии“, – подчеркнул Кирилл Клаус.

Квартал Сикупилли-Маяка с полным правом можно назвать старым городом Ласнамяэ, скрывающим в себе множество интересных зданий с весьма ярким прошлым. Маршрут экскурсии пройдет мимо самого старого здания Сикупилли – военной тюрьмы, построенной в 1830-х годах, а также т. н. домов Лендера и территории бывших заводов „Двигатель“ и „Сальво“.

Бесплатные экскурсии состоятся на двух языках: в понедельник, 26 августа, начиная с 18 часов на эстонском языке, и во вторник, 27 августа, начиная с 18 часов на русском языке. Место сбора – трамвайная остановка Majaka (напротив Таллиннской школы обслуживания). Ориентировочная продолжительность экскурсии – полтора часа. Экскурсию проведет профессиональный гид Станислав Ломунов. Количество мест ограничено.