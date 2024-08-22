„Она меня оскорбила и унизила“. Варро Вооглайд ведет судебное сражение против Каи Каллас

Для того чтобы понять суть дела, нужно вернуться в начало 2022 года, когла коронавирус снова безжалостно заявил о себе, росло число заболевших, действовали общие ограничения и ковидные паспорта. Вакцины были общедоступны, однако многие люди были категорически против ограничений и вакцинации. Проводились протестные акции, организатором которых выступал Варро Вооглайд, призывая людей принять в них участие. В передаче „В фокусе“ на портале „Объектив“ („Objektiiv“), вышедшей в эфир 15 февраля, Вооглайд высказался в адрес правительства. В частности, он сказал, что не ощущает никакого единства с людьми, которые работают в Доме Стенбока и в министерствах.