Новости Эстонии
22.08.2024, 14:35

„Она меня оскорбила и унизила“. Варро Вооглайд ведет судебное сражение против Каи Каллас

 
Кая Каллас. Варро Вооглайд
Кая Каллас. Варро Вооглайд
ФОТО: Delfi Meedia

„Ты выродок!“ Как утверждает Варро Вооглайд, после публикации Каи Каллас на ее странице в социальной сети люди, обращаясь к нему, произносили именно эти слова и угрожали ему. Вооглайд обратился в суд и настаивает на том, чтобы Кая Каллас опровергла свои утверждения и заплатила компенсацию. Претензии, как утверждают адвокаты Каллас, абсолютно не обоснованы, пишет Delfi.

Для того чтобы понять суть дела, нужно вернуться в начало 2022 года, когла коронавирус снова безжалостно заявил о себе, росло число заболевших, действовали общие ограничения и ковидные паспорта. Вакцины были общедоступны, однако многие люди были категорически против ограничений и вакцинации. Проводились протестные акции, организатором которых выступал Варро Вооглайд, призывая людей принять в них участие. В передаче „В фокусе“ на портале „Объектив“ („Objektiiv“), вышедшей в эфир 15 февраля, Вооглайд высказался в адрес правительства. В частности, он сказал, что не ощущает никакого единства с людьми, которые работают в Доме Стенбока и в министерствах.

Из его уст прозвучали слова о том, что можно называть эту страну Эстонской Республикой, Эстляндским губернаторством или как угодно, но кто обеспечит людям возможность нормально жить здесь. Далее он сказал, что развевающийся на башне Длинный Герман сине-черно-белый флаг не может служить оправданием для творящегося под этим флагом беззакония, нарушения конституционных прав и свобод людей и подавления инакомыслия.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии