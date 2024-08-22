Пропавший 45-летний мужчина нашелся
Полиция утром просила помощи в установлении местонахождения 45-летнего мужчины, который вчера вечером вышел из дома в Раквере в Ляэне-Вирумаа.
Вчера, вечером 21 августа, в 17:00 45-летний Танель покинул свой дом в Раквере и не вернулся домой. Родственники не могли связаться с мужчиной с тех пор, как он ушел из дома, и его местонахождение было неизвестно.
Сообщалось, что последний раз мужчину видели вчера вечером в деревне Уку волости Кадрина в Ляэне-Вирумаа. Вероятно, мужчина передвигается пешком. Полиция искала Танеля в том районе, где его видели в последний раз, а также воспользовалась помощью служебной собаки, но не нашла мужчину.
Около 11 часов полиция сообщила, что Танель сам пришел домой.
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