22.08.2024, 10:15
Мартин Репинский: этот процесс с самого начала был странным(12)
ФОТО: | Delfi Meedia
По словам Мартина Репинского, оправданного вчера судом, один высокопоставленный политик советовал ему уйти из Рийгикогу, мол, тогда и уголовного дела не будет. Репинский, не согласившийся с таким предложением, через несколько месяцев узнал, что против него возбудили уголовное дело.
„Особой радости я не почувствовал, испытал чувство облегчения, - сказал Репинский порталу Delfi после того, как ему вынесли оправдательный приговор. - Мне кажется, что этот процесс с самого начала был странным. Но я всегда верил в то, что Эстония - правовое государство, и я в этом убедился“.
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