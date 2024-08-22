ЧП и криминал
22.08.2024, 10:15

Мартин Репинский: этот процесс с самого начала был странным

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Мартин Репинский впредь намерен заниматься предпринимательством и не возвращаться в политику.
Мартин Репинский впредь намерен заниматься предпринимательством и не возвращаться в политику.
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

По словам Мартина Репинского, оправданного вчера судом, один высокопоставленный политик советовал ему уйти из Рийгикогу, мол, тогда и уголовного дела не будет. Репинский, не согласившийся с таким предложением, через несколько месяцев узнал, что против него возбудили уголовное дело.

„Особой радости я не почувствовал, испытал чувство облегчения, - сказал Репинский порталу Delfi после того, как ему вынесли оправдательный приговор. - Мне кажется, что этот процесс с самого начала был странным. Но я всегда верил в то, что Эстония - правовое государство, и я в этом убедился“.

Уголовное дело потребовало много времени и душевных затрат, и потому Репинский, по его словам, радости не чувствует. „Жаль, что такие вещи случаются. Взять, к примеру, Йыхви. Работаешь, отдаешь много энергии во благо города, а кто-то из оппозиции то и дело пишет заявления в полицию. И в конечном счете получаешь вот это... Как бы там ни было, свое наказание я получил. Для меня это не было игрой“, - сказал Репинский.

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