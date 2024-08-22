Мартин Репинский: этот процесс с самого начала был странным

„Особой радости я не почувствовал, испытал чувство облегчения, - сказал Репинский порталу Delfi после того, как ему вынесли оправдательный приговор. - Мне кажется, что этот процесс с самого начала был странным. Но я всегда верил в то, что Эстония - правовое государство, и я в этом убедился“.

Уголовное дело потребовало много времени и душевных затрат, и потому Репинский, по его словам, радости не чувствует. „Жаль, что такие вещи случаются. Взять, к примеру, Йыхви. Работаешь, отдаешь много энергии во благо города, а кто-то из оппозиции то и дело пишет заявления в полицию. И в конечном счете получаешь вот это... Как бы там ни было, свое наказание я получил. Для меня это не было игрой“, - сказал Репинский.