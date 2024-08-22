СВОДКА ЗА СУТКИ | Мальчики на квадроцикле вылетели с дороги и перевернулись

Вчера в 08:51 на улице Сыле, 20 в Таллинне произошло дорожно-транспортное происшествие, где 31-летний мужчина без водительских прав на автомобиле Ford S-Max прав поворачивал налево и столкнулся с движущимся прямо мотоциклом Kawasaki VN 2000. 36-летнего мотоциклиста доставили в больницу.

В 13:31 произошло дорожно-транспортное происшествие на Пикк 78 в Тарту, где 16-летний молодой человек ехал на электросамокате и упал. Пострадавшего доставили в больницу.

В 16:27 на перекрестке улиц Пярну и Мянни в Таллинне произошло дорожно-транспортное происшествие, где 56-летний мужчина на автомобиле Škoda Karoq поворачивал налево и не уступил дорогу BMW 323I, которым управлял 46-летний мужчина. 69-летнюю женщину, которая была пассажиркой автомобиля „Шкода“, доставили в больницу.

В 18:25 на дороге Лепа в деревне Кехра волости Ания Харьюмаа произошло дорожно-транспортное происшествие, где, по предварительным данным, двое 14-летних мальчиков выехали с дороги на квадроцикле и перевернулись. Кто из них был водителем, не установлено. Мальчиков доставили в больницу.

В 19:02 произошло дорожно-транспортное происшествие в Пярнумаа, на перекрестке шоссе Таллинн-Пярну-Икла и Кергу, где, по предварительным данным, 41-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения на скутере со второстепенной дороги врезался в двигавшийся по главной дороге грузовик Scania. Водитель скутера и его пассажир - 48-летний мужчина, доставлены в больницу.

В 20:13 на улице Ноода теэ, 8/1 в Таллинне произошло дорожно-транспортное происшествие, где 14-летний мальчик ехал на скутере и упал. Мальчика доставили в больницу.

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