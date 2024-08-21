Переворот в волости Харку: поста лишился старейшина, представляющий Партию реформ

На том же заседании были избраны новые старейшина и вице-председатель волостного собрания.

На пост старейшины баллотировались нынешний председатель волостного собрания Эрик Сандла (Isamaa) и Катрин Краузе.

Одиннадцатью голосами был избран Сандла, Краузе получила 8 голосов, один бюллетень признан недействительным.

Новым заместителем председателя волостного собрания избрали Яануса Хярмса (EKRE), который в ходе тайного голосования набрал 12 голосов „за“ при 8 „против“.

Депутаты волостного собрания были недовольны стилем управления получивших вотум недоверия руководителей и принимаемыми ими решениями экономического характера.

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