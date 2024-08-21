Переворот в волости Харку: поста лишился старейшина, представляющий Партию реформ
Сегодня вечером в волости Харку состоялось внеочередное заседание волостного собрания, на котором депутаты вынесли вотум недоверия волостном старейшине Катрин Краузе (Партия реформ) и заместителю председателя волостного собрания Марту Ээнсалу (Партия реформ).
На том же заседании были избраны новые старейшина и вице-председатель волостного собрания.
На пост старейшины баллотировались нынешний председатель волостного собрания Эрик Сандла (Isamaa) и Катрин Краузе.
Одиннадцатью голосами был избран Сандла, Краузе получила 8 голосов, один бюллетень признан недействительным.
Новым заместителем председателя волостного собрания избрали Яануса Хярмса (EKRE), который в ходе тайного голосования набрал 12 голосов „за“ при 8 „против“.
Депутаты волостного собрания были недовольны стилем управления получивших вотум недоверия руководителей и принимаемыми ими решениями экономического характера.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.