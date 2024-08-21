21.08.2024, 21:00
Лаури Ляэнеметс: новое название ЭПЦ МП вводит в заблуждение, не согласуется с законом и вряд ли будет зарегистрировано(19)
ФОТО: DELFI MEEDIA, MPEÕK
Эстонская православная церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП) вчера приняла новый устав, удалив из наименования ссылку на Московский патриархат. Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс в разговоре с порталом Delfi отметил, что новое наименование зарегистрировать будет нельзя.
Ляэнеметс сам еще не ознакомился с новой версией устава, но отметил, что уже с новым названием церкви возникают проблемы.
Уже заказано?