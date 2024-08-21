Новости Эстонии
21.08.2024, 21:00

Лаури Ляэнеметс: новое название ЭПЦ МП вводит в заблуждение, не согласуется с законом и вряд ли будет зарегистрировано

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Лаури Ляэнеметс и служба в ЭПЦ МП
Лаури Ляэнеметс и служба в ЭПЦ МП
ФОТО: DELFI MEEDIA, MPEÕK

Эстонская православная церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП) вчера приняла новый устав, удалив из наименования ссылку на Московский патриархат. Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс в разговоре с порталом Delfi отметил, что новое наименование зарегистрировать будет нельзя.

Ляэнеметс сам еще не ознакомился с новой версией устава, но отметил, что уже с новым названием церкви возникают проблемы.

„Согласно действующему в Эстонии законодательству, название вводит в заблуждение, мы и ранее на встречах в Министерстве внутренних дел говорили, что такое наименование может ввести в заблуждение и с большой вероятностью не будет зарегистрировано, так как может создать впечатление, что речь идет о единственной православной церкви в Эстонии“, - сказал министр.

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