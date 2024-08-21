Лаури Ляэнеметс: новое название ЭПЦ МП вводит в заблуждение, не согласуется с законом и вряд ли будет зарегистрировано

Ляэнеметс сам еще не ознакомился с новой версией устава, но отметил, что уже с новым названием церкви возникают проблемы.

„Согласно действующему в Эстонии законодательству, название вводит в заблуждение, мы и ранее на встречах в Министерстве внутренних дел говорили, что такое наименование может ввести в заблуждение и с большой вероятностью не будет зарегистрировано, так как может создать впечатление, что речь идет о единственной православной церкви в Эстонии“, - сказал министр.