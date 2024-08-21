Елена Глебова и Сергей Пчёлкин приостановили депутатские полномочия в Таллиннском горсобрании. Кто займет их место?

Согласно решению Таллиннской городской избирательной комиссии от 21 августа, Елена Глебова приостановила депутатские полномочия на четыре месяца, а Сергей Пчёлкин - на три.

В горсобрании Глебову заменит Игорь Ермаков, а Пчёлкина - Эрки Сависаар.

Директор Маардуского центра культуры и информации Ермаков и старейшина волости Винни, председатель совета уполномоченных Центристской партии Сависаар и раньше были замещающими депутатами в горсобрании этого созыва.

Ближайшее заседание горсобрания намечено на четверг, 22 августа. На данный момент у таллиннской коалиции, в которую входят Партия реформ, социал-демократы, Eesti 200, Isamaa и трое внефракционных депутатов, 41 голос. Оппозицию (Центристская партия и EKRE) поддерживают 38 членов горсобрания.

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