21.08.2024, 19:00
В Ласнамяэ с помощью GPS-трекера пойман велосипедный вор
ФОТО: Delfi
В столичном районе Ласнамяэ полиция задержала велосипедного вора, передает Пыхьяская префектура.
Сообщение пропаже черного велосипеда с электроприводом Gunai из подъезда дома на улице Палласти в Ласнамяэ поступило 19 августа.
Благодаря установленному на велосипед GPS-трекеру, полиция определила его местоположение и задержала 47-летнего мужчину, подозреваемого в краже.
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