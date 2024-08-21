ЧП и криминал
21.08.2024, 19:00

В Ласнамяэ с помощью GPS-трекера пойман велосипедный вор

 
ФОТО: Delfi

В столичном районе Ласнамяэ полиция задержала велосипедного вора, передает Пыхьяская префектура.

Сообщение пропаже черного велосипеда с электроприводом Gunai из подъезда дома на улице Палласти в Ласнамяэ поступило 19 августа.

Благодаря установленному на велосипед GPS-трекеру, полиция определила его местоположение и задержала 47-летнего мужчину, подозреваемого в краже.

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