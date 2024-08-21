В Ласнамяэ с помощью GPS-трекера пойман велосипедный вор

Сообщение пропаже черного велосипеда с электроприводом Gunai из подъезда дома на улице Палласти в Ласнамяэ поступило 19 августа.

Благодаря установленному на велосипед GPS-трекеру, полиция определила его местоположение и задержала 47-летнего мужчину, подозреваемого в краже.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.