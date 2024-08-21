Перед началом учебного года в Таллинне не хватает 187 работников образования

Руководитель Департамента образования Таллинна Каарел Рунду сообщил ERR, что наибольший дефицит наблюдается с опорными специалистами. В школах также есть незаполненные вакансии учителей-предметников и учителей начальных классов.

Около двух недель тому назад образовательные учреждения Таллинна не досчитывались более 200 работников.

В Пярну, где в городских школах работают более 550 учителей, не заполнено около десяти вакансий. В Тарту число недостающих учителей также исчисляется единицами.

При этом по всей Эстонии около 20% учителей не имеют соответствующей квалификации. По словам Рунду, в Таллинне этот показатель составляет 22%.

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