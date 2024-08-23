23.08.2024, 14:57
Самый богатый министр правительства крупно заработал на коммерческой сделке(6)
ФОТО: | Delfi Meedia
Недавно выяснилось, какую сумму заработала фирма министра иностранных дел Маргуса Цахкна Defendest, которая продала долю в компании, занимающейся разработкой полевых госпиталей. Судя по прибыли ассоциированных лиц, фирму продали примерно за 350 000 евро, пишет издание Delfi Ärileht.
В начале августа еженедельник Eesti Ekspress, опубликовав статью, посвященную доходам руководителей министерств, сообщил, что Маргус Цахкна - самый богатый член нынешнего кабинета министров.
Уже заказано?