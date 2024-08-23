Экономика
23.08.2024, 14:57

Самый богатый министр правительства крупно заработал на коммерческой сделке

 (6)
Ранее министру иностранных дел Маргусу Цахкна принадлежало 20% акций компании MM Hospital, которая продавала на зарубежных рынках армейские полевые госпиталя.
Ранее министру иностранных дел Маргусу Цахкна принадлежало 20% акций компании MM Hospital, которая продавала на зарубежных рынках армейские полевые госпиталя.
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Недавно выяснилось, какую сумму заработала фирма министра иностранных дел Маргуса Цахкна Defendest, которая продала долю в компании, занимающейся разработкой полевых госпиталей. Судя по прибыли ассоциированных лиц, фирму продали примерно за 350 000 евро, пишет издание Delfi Ärileht.

В начале августа еженедельник Eesti Ekspress, опубликовав статью, посвященную доходам руководителей министерств, сообщил, что Маргус Цахкна - самый богатый член нынешнего кабинета министров.

В прошлом году министр иностранных дел, председатель партии Eesti 200, заработал 141 459 евро – в среднем 11 788 евро в месяц.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (6)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии