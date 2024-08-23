Самый богатый министр правительства крупно заработал на коммерческой сделке

Недавно выяснилось, какую сумму заработала фирма министра иностранных дел Маргуса Цахкна Defendest, которая продала долю в компании, занимающейся разработкой полевых госпиталей. Судя по прибыли ассоциированных лиц, фирму продали примерно за 350 000 евро, пишет издание Delfi Ärileht.