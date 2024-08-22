22.08.2024, 08:01
В Эстонии увеличивается заболеваемость коронавирусом и содержание вируса SARS-CoV-2 в сточных водах
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В Эстонии, по данным Департамента здоровья, на 33-й неделе года было взято 12 проб на коронавирус, и, судя по результатам мониторинга сточных вод, уровень содержания вируса SARS-CoV-2 в них растет по сравнению с 30-й неделей, что требует дальнейшего мониторинга, пишет издание Delfi Forte.
По результатам мониторинга сточных вод 6 проб оставались на зеленом (низком) уровне риска и 6 - на желтом (среднем) уровне (Кохтла-Ярве, Палдиски, Пярну, Тарту, Нарва, Таллинн). На 33-й неделе не было ни одной пробы с оранжевым (высокий) или красным (очень высокий) уровнем риска.
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