В Эстонии увеличивается заболеваемость коронавирусом и содержание вируса SARS-CoV-2 в сточных водах

В Эстонии, по данным Департамента здоровья, на 33-й неделе года было взято 12 проб на коронавирус, и, судя по результатам мониторинга сточных вод, уровень содержания вируса SARS-CoV-2 в них растет по сравнению с 30-й неделей, что требует дальнейшего мониторинга, пишет издание Delfi Forte.