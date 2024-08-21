21.08.2024, 19:41
Работавший высокопоставленным чиновником педофил согласился с лишением свободы, но в суд не явился. Уже два месяца его не могут найти(10)
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня в Харьюском уездном суде должно было состояться утверждение соглашения по обвинению высокопоставленного государственного чиновника Яануса Конса в очередном деле, связанном с педофилией. Но Конса пропал, и дело, по всей видимости, будут обсуждать в порядке общего производства.
Судебное заседание началось сегодня в полдень, но бывший советник канцлера права и юрист Яанус Конса на него не явился. Судья Кристьян Палутедер сообщил на заседании, что суд пытался связаться с Конса всеми возможными способами, но безрезультатно.
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