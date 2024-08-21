Работавший высокопоставленным чиновником педофил согласился с лишением свободы, но в суд не явился. Уже два месяца его не могут найти

Судебное заседание началось сегодня в полдень, но бывший советник канцлера права и юрист Яанус Конса на него не явился. Судья Кристьян Палутедер сообщил на заседании, что суд пытался связаться с Конса всеми возможными способами, но безрезультатно.

По словам судьи, ранее Конса проявил интерес к договорной процедуре и даже подал ходатайство об объявлении судебных слушаний закрытыми, но оно не было удовлетворено. Затем Конса поинтересовался, когда информация о проведении заседания будет опубликована в издании Riigi Teataja, и поблагодарил за ответ.