Электронные инфотабло на многих таллиннских городских автобусах не работают. Что случилось?(1)
Если обычно в случае поломки информационного табло водители используют номера на бумажном носителе, устанавливая их у лобового стекла, то сегодня утром они были не на всех автобусах.
Люди садились в автобус как бы вслепую, надеясь, что он едет в нужном направлении. На некоторых остановках пассажиры были в большой нерешительности, садиться ли им в автобус или нет, недоуменно оглядывались по сторонам, чтобы найти какой-то ориентир.
Насколько известно порталу Delfi, на более старых автобусах табло функционировали.
TLT: проблемой занимаются
Технический директор TLT Тоомас Хирве сообщил Delfi, что речь идет о поломке инфосистемы Thoreb. AB Thoreb – это фирма, которая предлагает Таллинну соответствующую услугу.
„Мы пытаемся устранить ошибки, но они продолжают время от времени возникать, они связаны с вводом в систему изменений маршрутов“, - пояснил Хирве. По его словам, 1 декабря вступит в силу новый тендер, после чего надеются на улучшение ситуации.
Как сказал Хирве, Thoreb и в данный момент работает над разрешением ситуации. „Предприятие TLT для информирования людей временно разместило на автобусах напечатанные номера маршрутов“, - добавил он.
Насколько известно Delfi, на момент публикации новости у половины автобусов информационное табло функционирует, но по-прежнему есть автобусы, на табло которых написано „AS Tallinna Linnatransport“ или только направление движения без номера автобуса.
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