Электронные инфотабло на многих таллиннских городских автобусах не работают. Что случилось?

Если обычно в случае поломки информационного табло водители используют номера на бумажном носителе, устанавливая их у лобового стекла, то сегодня утром они были не на всех автобусах.

Люди садились в автобус как бы вслепую, надеясь, что он едет в нужном направлении. На некоторых остановках пассажиры были в большой нерешительности, садиться ли им в автобус или нет, недоуменно оглядывались по сторонам, чтобы найти какой-то ориентир.

Насколько известно порталу Delfi, на более старых автобусах табло функционировали.

TLT: проблемой занимаются

Технический директор TLT Тоомас Хирве сообщил Delfi, что речь идет о поломке инфосистемы Thoreb. AB Thoreb – это фирма, которая предлагает Таллинну соответствующую услугу.

„Мы пытаемся устранить ошибки, но они продолжают время от времени возникать, они связаны с вводом в систему изменений маршрутов“, - пояснил Хирве. По его словам, 1 декабря вступит в силу новый тендер, после чего надеются на улучшение ситуации.

Как сказал Хирве, Thoreb и в данный момент работает над разрешением ситуации. „Предприятие TLT для информирования людей временно разместило на автобусах напечатанные номера маршрутов“, - добавил он.

Насколько известно Delfi, на момент публикации новости у половины автобусов информационное табло функционирует, но по-прежнему есть автобусы, на табло которых написано „AS Tallinna Linnatransport“ или только направление движения без номера автобуса.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .