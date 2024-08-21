Суд полностью оправдал Мартина Репинского

Харьюский уездный суд сегодня оправдал Мартина Репинского по обвинению в злоупотреблении доверием, мошенничестве и присвоении, а по одному эпизоду присвоения прекратил уголовное делопроизводство, поскольку у деяния могут быть признаки проступка.

Суд подчеркнул, что понимает, почему с таким казусом пришли в уголовный суд - речь идет об использовании государственных средств и деньгах налогоплательщика, и если деньги преступно использовались ненадлежащим образом, на это следует реагировать.

Как пишет RusERR, суд также обязал государство компенсировать Репинскому расходы на адвоката на сумму почти в 50 000 евро.

В законную силу решение не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

В обвинительном заключении речь шла как о нецелевом использовании компенсации расходов депутата Рийгикогу на жилье и мошенничестве с топливной картой, так и о злоупотреблении доверием в должности волостного старейшины Йыхви.

Приобщенные к делу гражданские иски были отклонены в связи с оправдательным приговором.

В мае в ходе прений сторон прокурор потребовал признать Репинского виновным и наказать его лишением свободы на 4 года условно, а адвокат Репинского просил суд частично прекратить уголовное преследование по некоторым эпизодам, часть из эпизодов расценивать как мелкое правонарушение, а по остальным пунктам добивался оправдательного приговора.

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