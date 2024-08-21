В Ида-Вирумаа крупный работодатель сокращает из-за финансовых проблем почти 20% работников

N&V занимается в Ида-Вирумаа обслуживанием и уборкой дорог, а также дорожным строительством. Предприятие не комментирует, спад в какой именно области вынуждает сокращать работников. Как отметило предприятие в отчете хозяйственной деятельности за прошлый год, самые большие проблемы связаны с дорожным строительством. В 2023 году из-за сокращения финансирования асфальтовых работ был продан завод по производству асфальта. Контракты на дорожное строительство в нынешнем году руководство также оценивает как сложные. Из-за ситуации в мировой экономике цены на сырье сильно выросли, и с поставками сырья возникают трудности.

По данным экономического издания Äripäev, предприятие, лишившись договора на уборку улиц в Нарве, сокращает в преддверии зимы коммунальщиков.

N&V давно испытывает трудности. В прошлом году оборот предприятия составил 7,4 миллиона евро, а убытки два миллиона евро. N&V имеет налоговую задолженность, выплата которой хоть и рассрочена, но составляет сейчас почти четверть миллиона евро. В реестре платежных поручений значится требование Scania Eesti. В прошлом году аналогичные извещения подали фирмы Stokker и Volvo Estonia, к настоящему времени эти задолженности погашены.

N&V принадлежало крупному предпринимателю, ныне покойному Николаю Осипенко. В настоящее время 49% акций принадлежит его вдове Наталье Осипенко и 51% Игорю Горячеву, единственному члену правления предприятия.

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