Новые запрещающие купание знаки появились возле „Русалки“

„Хотя знаки, призывающие не купаться, и раньше стояли на этом пляже, со временем люди привыкли к ним и нередко предпочитали их игнорировать. Департамент здоровья и управа района Кесклинн сочли необходимым обновить знаки и разместить их в наиболее заметных местах. Знаки четко показывают, что в воду лучше не заходить, поскольку это опасно для здоровья“, объяснил старейшина района Кесклинн Сандер Андла.

За последние несколько недель в Таллиннскую детскую больницу поступило около 15 маленьких пациентов, у которых были диагностированы различные инфекции желудочно-кишечного тракта, вызывающие сильную рвоту и понос. Все эти пациенты незадолго до поступления в больницу купались или играли на пляже Инглиранд возле памятника „Русалка“.

Инглиранд не является официальным местом для купания, поскольку рядом с ним находится порт и несколько выпусков сточных вод. При этом в Таллинне есть еще несколько пляжей, по которым имеются данные о качестве воды и где ведется постоянный мониторинг. Со списком официальных мест для купания можно ознакомиться здесь .

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