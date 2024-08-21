Убийство в многоквартирном доме: пенсионер пытался бежать, но споткнулся

Как сообщил Хайден Паюсте, взятый под стражу по подозрению в убийстве, он не злоупотреблял алкоголем. „Употреблял, конечно, но немного, никогда не напивался“, - сказал он, когда судья поинтересовался, любил ли он выпить. „Выпивал, когда получал пенсию. Каждый месяц по пятницам, в день пенсии. А теперь я сижу здесь потому, что тот человек умер“, - добавил Паюсте.