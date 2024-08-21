21.08.2024, 16:49
Убийство в многоквартирном доме: пенсионер пытался бежать, но споткнулся(6)
ФОТО: | Delfi Meedia
В феврале в многоквартирном доме в поселке Арукюла был убит 77-летний мужчина. Он пытался убежать, но споткнулся и упал. Согласно обвинению, его собутыльник, 74-летний Хайден Паюсте, забил мужчину до смерти, пишет Delfi.
Как сообщил Хайден Паюсте, взятый под стражу по подозрению в убийстве, он не злоупотреблял алкоголем. „Употреблял, конечно, но немного, никогда не напивался“, - сказал он, когда судья поинтересовался, любил ли он выпить. „Выпивал, когда получал пенсию. Каждый месяц по пятницам, в день пенсии. А теперь я сижу здесь потому, что тот человек умер“, - добавил Паюсте.
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