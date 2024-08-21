21.08.2024, 13:35
Опять „Больше двух в одни руки не давать“? Магазины призывают покупать сливки и сливочное масло в разумных количествах(4)
ФОТО: Shutterstock via Puzzlepix // Erakogu
Производителям не хватает сырья для производства сливочного масла, и прилавки продовольственных магазинов непривычно опустели.
В Delfi Ärileht обратился читатель, внимание которого привлекло объявление в одном из магазинов Coop. Торговая сеть извиняется за то, что в магазине нет сливочного масла, объясняя это тем, что в Эстонии не хватает сливок для его производства.
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