Экономика
21.08.2024, 13:35

Опять „Больше двух в одни руки не давать“? Магазины призывают покупать сливки и сливочное масло в разумных количествах

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Магазин приносит извинение и объясняет отсутствие масла в магазине тем, что в Эстонии не хватает сливок.
Магазин приносит извинение и объясняет отсутствие масла в магазине тем, что в Эстонии не хватает сливок.
ФОТО: Shutterstock via Puzzlepix // Erakogu

Производителям не хватает сырья для производства сливочного масла, и прилавки продовольственных магазинов непривычно опустели.

В Delfi Ärileht обратился читатель, внимание которого привлекло объявление в одном из магазинов Coop. Торговая сеть извиняется за то, что в магазине нет сливочного масла, объясняя это тем, что в Эстонии не хватает сливок для его производства.

„На прошлой неделе производители проинформировали нас, что поставки сливочного масла затруднены из-за того, что не хватает сливок, необходимых для его производства“, - сказал менеджер по коммуникациям сети Coop Мартин Мийдо, добавив, что один крупный производитель сообщил - в связи с модернизацией линий снижаются объемы производства.

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