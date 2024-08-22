„Справляемся сами, но есть неопределенность, что будет дальше“: как изменилась поддержка украинских беженцев в Эстонии с начала войны

В лагере семья прожила две недели. „Нас там кормили бесплатно. Мы воспользовались единоразовой помощью на аренду жилья в 1200 евро и получали прожиточный минимум, когда оба родителя были на учете в Кассе по безработице“, - добавила Татьяна. Семья также раз в три месяца получала продовольственную помощь из Эстонского продуктового банка.

„После прибытия в Эстонию мы обратились в Центр для беженцев, где переночевали, а затем нас направили в лагерь, пока мы не нашли квартиру“, - вспоминает первые дни в Эстонии мать четверых детей Татьяна из Северодонецка.

В помощи нуждались не только люди, но и домашние любимцы. Репсон-Дефорж также отмечает, что беженцы привезли с собой около 800 питомцев, среди которых были не только кошки и собаки, но и попугаи, а также гигантские улитки.

По прибытии украинским беженцам были организованы медицинские осмотры и вакцинация от коронавируса. Согласно данным Департамента социального страхования, в 2022 году беженцам было выплачено около 11,6 млн евро, и количество получателей составило 10 935 человек.

В 2022 году различные государственные ведомства Эстонии сыграли важную роль в оказании помощи украинским беженцам. Департамент полиции и погранохраны занимался выдачей видов на жительство, а Департамент социального страхования обеспечивал временное жилье и содействовал в поиске долгосрочных решений. Департамент здоровья совместно с Кассой здоровья предоставляли медицинские услуги. Местные самоуправления также внесли свой вклад, предоставляя беженцам жилье и социальную помощь.

„Нашей общей целью было сделать так, чтобы люди как можно быстрее начали самостоятельную жизнь“, — отмечает Репсон-Дефорж.

С самого начала войны поток беженцев в Эстонию оказался значительно выше чем могли ожидать. Реагировать нужно было немедленно. Как рассказала пресс-секретарь Департамента социального страхования Ксения Репсон-Дефорж, были введены особые меры, включая экстренную регистрацию и размещение людей через приемные пункты совместно с Департаментом полиции и погранохраны.

„По уровню доходов мы уже не имеем права на какие-то виды помощи. Справляемся сами. Ощущений, что поддержка стала хуже, нет. - говорит Татьяна. - Есть только факт неопределенности. Что будет дальше после марта 2025 года и будут ли какие-то льготные условия. На данный момент зарплаты украинцам ну никак не выше среднего уровня по Эстонии, а это основное условие ВНЖ“.

Разные категории беженцев смогли получить необходимую поддержку в Эстонии, будь то обеспечение жильем или получение образования для молодежи. Так, например, студентка из Киева Катерина, смогла продолжить получать знания в Тартуском университете бесплатно.

„Через два месяца после прибытия я получила единоразовую стипендию в размере 500 евро. В первый учебный год мне выплачивали около 150 евро в месяц“, - сказала Катерина, добавив, что на второй год обучения стипендию подняли до 270 евро.

Предприниматель из Черкасс Эдгар отмечает, что жилье и работу в Эстонии было достаточно легко найти самостоятельно. Однако процесс продления временной защиты стал сложнее в связи с вводом новых требований по предоставлению военного билета, но он не видит в этом проблемы.

„Эстония — активно развивающаяся страна с множеством возможностей для предпринимателей. Я считаю, что поддержки здесь более чем достаточно“, - отмечает Эдгар.

Беженцы знают к кому приезжать

В первые месяцы после начала войны основной задачей Департамента социального страхования было временное размещение беженцев. Самым крупным центром стал паром Isabelle, где проживало 6600 человек. В начале войны таких центров было около ста, но к концу 2023 года в них больше не было необходимости.