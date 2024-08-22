„Справляемся сами, но есть неопределенность, что будет дальше“: как изменилась поддержка украинских беженцев в Эстонии с начала войны
С момента начала войны в Украине Эстония оказала значительную помощь беженцам, предоставив все необходимое для их защиты и интеграции в общество. Корреспондент Delfi, сам перебравшийся из Харькова в нашу страну, констатирует: поддержка уменьшается, но все еще остается на высоком уровне.
С самого начала войны поток беженцев в Эстонию оказался значительно выше чем могли ожидать. Реагировать нужно было немедленно. Как рассказала пресс-секретарь Департамента социального страхования Ксения Репсон-Дефорж, были введены особые меры, включая экстренную регистрацию и размещение людей через приемные пункты совместно с Департаментом полиции и погранохраны.
„Нашей общей целью было сделать так, чтобы люди как можно быстрее начали самостоятельную жизнь“, — отмечает Репсон-Дефорж.
В 2022 году различные государственные ведомства Эстонии сыграли важную роль в оказании помощи украинским беженцам. Департамент полиции и погранохраны занимался выдачей видов на жительство, а Департамент социального страхования обеспечивал временное жилье и содействовал в поиске долгосрочных решений. Департамент здоровья совместно с Кассой здоровья предоставляли медицинские услуги. Местные самоуправления также внесли свой вклад, предоставляя беженцам жилье и социальную помощь.
По прибытии украинским беженцам были организованы медицинские осмотры и вакцинация от коронавируса. Согласно данным Департамента социального страхования, в 2022 году беженцам было выплачено около 11,6 млн евро, и количество получателей составило 10 935 человек.
В помощи нуждались не только люди, но и домашние любимцы. Репсон-Дефорж также отмечает, что беженцы привезли с собой около 800 питомцев, среди которых были не только кошки и собаки, но и попугаи, а также гигантские улитки.
„Мы уже не имеем права на какие-то виды помощи“
„После прибытия в Эстонию мы обратились в Центр для беженцев, где переночевали, а затем нас направили в лагерь, пока мы не нашли квартиру“, - вспоминает первые дни в Эстонии мать четверых детей Татьяна из Северодонецка.
В лагере семья прожила две недели. „Нас там кормили бесплатно. Мы воспользовались единоразовой помощью на аренду жилья в 1200 евро и получали прожиточный минимум, когда оба родителя были на учете в Кассе по безработице“, - добавила Татьяна. Семья также раз в три месяца получала продовольственную помощь из Эстонского продуктового банка.
„По уровню доходов мы уже не имеем права на какие-то виды помощи. Справляемся сами. Ощущений, что поддержка стала хуже, нет. - говорит Татьяна. - Есть только факт неопределенности. Что будет дальше после марта 2025 года и будут ли какие-то льготные условия. На данный момент зарплаты украинцам ну никак не выше среднего уровня по Эстонии, а это основное условие ВНЖ“.
Разные категории беженцев смогли получить необходимую поддержку в Эстонии, будь то обеспечение жильем или получение образования для молодежи. Так, например, студентка из Киева Катерина, смогла продолжить получать знания в Тартуском университете бесплатно.
„Через два месяца после прибытия я получила единоразовую стипендию в размере 500 евро. В первый учебный год мне выплачивали около 150 евро в месяц“, - сказала Катерина, добавив, что на второй год обучения стипендию подняли до 270 евро.
Предприниматель из Черкасс Эдгар отмечает, что жилье и работу в Эстонии было достаточно легко найти самостоятельно. Однако процесс продления временной защиты стал сложнее в связи с вводом новых требований по предоставлению военного билета, но он не видит в этом проблемы.
„Эстония — активно развивающаяся страна с множеством возможностей для предпринимателей. Я считаю, что поддержки здесь более чем достаточно“, - отмечает Эдгар.
Беженцы знают к кому приезжать
В первые месяцы после начала войны основной задачей Департамента социального страхования было временное размещение беженцев. Самым крупным центром стал паром Isabelle, где проживало 6600 человек. В начале войны таких центров было около ста, но к концу 2023 года в них больше не было необходимости.
„Последние тренды показывают, что если беженцы приезжают в Эстонию, то они как правило уже знают, к кому - к семье или знакомым, или имеют трудовой контракт на руках, - комментирует Репсон-Дефорж. - Теперь, когда человек нуждается в международной защите, он сначала обращается в Департамент полиции и погранохраны. При необходимости его направляют в Центр беженцев, где обеспечивается поддержка в поиске постоянного жилья“.
Отмена бесплатного проезда
На данный момент поддержка предоставляется в том же объеме, что и в период массового прибытия. Ранее беженцам также предоставлялся бесплатный проезд на городском транспорте и междугородних поездах, однако, недавно эту льготу отменили.
С января по апрель 2024 получателям пособий с временной защиты было выплачено 7,2 млн евро, а количество получателей составило 9507 человек.
Граждане Украины, у которых есть возможность остановиться у родственников или знакомых, либо которые могут самостоятельно оплачивать жилье, могут ходатайствовать о компенсации расходов на аренду до 1200 евро через местные самоуправления, с которыми заключены соответствующие договоры.
Эти расходы покрываются из госбюджета через Департамент социального страхования. Остальные услуги и пособия для беженцев остаются доступными, как и ранее, при обращении в соответствующие учреждения, как контактным, так и электронным способом.
Как беженцы могут получить поддержку сегодня?
Украинские беженцы с временной защитой имеют право на те же компенсации и пособия, что и жители Эстонии. Для получения помощи необходимо сначала получить временную защиту и вид на жительство. Департамент социального страхования выплачивает различные пособия, включая семейные компенсации и социальные пособия для лиц пенсионного возраста.
Ознакомиться с полным списком пособий можно тут.
Важно помнить, что беженцы могут рассчитывать на поддержку до окончания срока действия вида на жительство. Кроме того, доступна психологическая поддержка по кризисному телефону помощи жертвам: 116 006 (на эстонском, русском и английском языках).
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