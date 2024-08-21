Яшин об увольнении Пчёлкина: город видел в нем замечательного сотрудника, но он перешел грань

В понедельник уволили руководителя школы по интересам Тондираба Сергея Пчелкина по причине утраты доверия. На своей странице он опубликовал выдержку из книги российского журналиста Леонида Парфенова, где говорилось про лесных братьев и депортацию эстонцев в Сибирь.

„Все мы знаем Сергея долгие годы. Особенно те, кто работает в сфере образования. Административных вопросов к нему никогда не было. Ничего не предвещало беды, так сказать. Иногда поступали жалобы, но они никогда не были оправданы или путем проверки мы никогда не видели, что там действительно есть какие-то проблемы. К тому же он работал заместителем руководителя детского сада, где тоже были хорошие показатели, например, они нашли воспитателей быстрее, чем ожидалось“, - говорит вице-мэр.

„Он годами активно занимался блогерством, публиковал по 10 постов в день. Там были „антиваксерские“ посты, фейк-ньюс про Америку, много критики правительства. Это продолжалось годами, но ни у кого не возникало никаких претензий. Однако тема, на которую он философствует - была ли депортация очень прагматичным и интересным шагом, или были ли лесные братья – боевиками. Институт памяти Эстонии дал оценку этому тексту и сказал, что это типичная советская пропаганда, как Советский Союз видел лесных братьев, видел депортацию. Разумеется, с их точки зрения это было так, но с точки зрения основополагающих ценностей Эстонской Республики, разумеется, это неприемлемая позиция.