Яшин об увольнении Пчёлкина: город видел в нем замечательного сотрудника, но он перешел грань(12)
Вице-мэр по вопросам образования Алексей Яшин (Eesti 200) прокомментировал увольнение директора школы по интересам Тондираба Сергея Пчелкина. По его словам, до этого к Пчелкину не было претензий.
В понедельник уволили руководителя школы по интересам Тондираба Сергея Пчелкина по причине утраты доверия. На своей странице он опубликовал выдержку из книги российского журналиста Леонида Парфенова, где говорилось про лесных братьев и депортацию эстонцев в Сибирь.
„Все мы знаем Сергея долгие годы. Особенно те, кто работает в сфере образования. Административных вопросов к нему никогда не было. Ничего не предвещало беды, так сказать. Иногда поступали жалобы, но они никогда не были оправданы или путем проверки мы никогда не видели, что там действительно есть какие-то проблемы. К тому же он работал заместителем руководителя детского сада, где тоже были хорошие показатели, например, они нашли воспитателей быстрее, чем ожидалось“, - говорит вице-мэр.
„Он годами активно занимался блогерством, публиковал по 10 постов в день. Там были „антиваксерские“ посты, фейк-ньюс про Америку, много критики правительства. Это продолжалось годами, но ни у кого не возникало никаких претензий. Однако тема, на которую он философствует - была ли депортация очень прагматичным и интересным шагом, или были ли лесные братья – боевиками. Институт памяти Эстонии дал оценку этому тексту и сказал, что это типичная советская пропаганда, как Советский Союз видел лесных братьев, видел депортацию. Разумеется, с их точки зрения это было так, но с точки зрения основополагающих ценностей Эстонской Республики, разумеется, это неприемлемая позиция.
И в этом контексте неважно, это его личные мысли или он транслирует интересные мысли каких-то авторов у себя на странице, это не совпадает в конечном итоге с ценностями города Таллинна. 3000 детей учатся в этой школе по интересам и соприкасаются напрямую или косвенно с руководителем. И, собственно, это и есть причина увольнения. Стоит понимать, если вы обычный гражданин, работаете не на публичной должности, то вы можете писать все, что захотите, восхвалять Советский Союз и наслаждаться свободой. Но с высокими должностями добавляется и ответственность, какая-то небольшая самоцензура должна присутствовать“, - считает Яшин.
Сергей Пчелкин является депутатом горсобрания от Центристской партии. Оппозиция увидела в этой ситуации политический подтекст. „Конечно, сейчас будут говорить, что это политическое решение. Но не было бы этого полета мыслей, и не было бы никаких вопросов. Я могу с рукой на сердце сказать, что до этого никто никаких претензий не предъявлял со стороны руководства Таллинна к Сергею. Скорее даже хвалили за то, что в его саду, где он заместитель руководителя, там поиск кадров осуществили быстрее, чем в некоторых других садах, и, собственно, он выполнял в этом плане все верно, город видел в нем замечательного сотрудника. Просто есть грань, когда нельзя высказываться против основных ценностей Эстонской Республики“, - заверил Яшин в подкасте RusDelfi.
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