ЧП и криминал
23.08.2024, 11:34

За пять ударов топором по голове всего три месяца тюрьмы? Такое наказание запросил для подсудимого прокурор

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СТРАШНОЕ ОРУЖИЕ: Эндель Пелска пять раз ударил жертву топором по голове.
СТРАШНОЕ ОРУЖИЕ: Эндель Пелска пять раз ударил жертву топором по голове.
ФОТО: Andrei Porzhezhinskii | Shutterstock

Прокуратура, по мнению судьи Мерле Партс, плохо выполнила свою работу, пишет издание Eesti Ekspress.

На прошлой неделе судья Харьюского уездного суда Мерле Партс отклонила соглашение, по которому прокуратура запросила всего три месяца реального тюремного заключения для Энделя Пелска (56), который пять раз ударил свою жертву топором по голове.

Согласно обвинению, 26 июня этого года во второй половине дня в поселке Турба Харьюского уезда Эндель Пелска, размахивая топором, нанес потерпевшему несколько ран в области головы: резаную рану с правой стороны теменной области, две резаные раны височной области и две резаные раны области лба. К счастью, потерпевший выжил.

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