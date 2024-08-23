За пять ударов топором по голове всего три месяца тюрьмы? Такое наказание запросил для подсудимого прокурор

На прошлой неделе судья Харьюского уездного суда Мерле Партс отклонила соглашение, по которому прокуратура запросила всего три месяца реального тюремного заключения для Энделя Пелска (56), который пять раз удар ил свою жертву топор ом по голове.

Согласно обвинению, 26 июня этого года во второй половине дня в поселке Турба Харьюского уезда Эндель Пелска, размахивая топором, нанес потерпевшему несколько ран в области головы: резаную рану с правой стороны теменной области, две резаные раны височной области и две резаные раны области лба. К счастью, потерпевший выжил.