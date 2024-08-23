23.08.2024, 11:34
За пять ударов топором по голове всего три месяца тюрьмы? Такое наказание запросил для подсудимого прокурор(7)
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Прокуратура, по мнению судьи Мерле Партс, плохо выполнила свою работу, пишет издание Eesti Ekspress.
На прошлой неделе судья Харьюского уездного суда Мерле Партс отклонила соглашение, по которому прокуратура запросила всего три месяца реального тюремного заключения для Энделя Пелска (56), который пять раз ударил свою жертву топором по голове.
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