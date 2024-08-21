Индекс цен производителей промышленной продукции в июле повысился

По словам руководителя группы статистических цен производителей Департамента статистики Эвели Шокман, по сравнению с июлем 2023 года на индекс более всего повлияло повышение цен в производстве электронного оборудования, в услугах по ремонту машин и оборудования, а также в производстве топливных масел. „Противоположное влияние оказало снижение цен в производстве продуктов питания, химической продукции и электрооборудования. В обрабатывающей промышленности повышение цен составило 0,9%, снижение цен в производстве продуктов питания составило при этом 3,4%“, — уточнила Шокман.

В сравнении с июнем этого года в июле на индекс более всего повлияло повышение цен в производстве электро- и теплоэнергии, строительных материалов, а также промышленных машин и оборудования. Влияние оказало также снижение цен в производстве изделий из металла и древесины, а также в деревообработке.

Индекс цен на экспортную продукцию в июле повысился по сравнению с июнем на 0,7%. Более всего повысились цены электроэнергии, строительных материалов и электронного оборудования. При этом наиболее снизились цены сельскохозяйственной продукции, бумаги и изделий из бумаги, а также одежды. По сравнению с июлем 2023 года индекс цен на экспортную продукцию повысился на 1,4%.

Индекс цен на импортную продукцию в июле повысился по сравнению с июнем на 0,4%. Более всего повысились цены электроэнергии, нефтепродуктов и изделий из металла. При этом наиболее снизились цены сельскохозяйственной продукции, одежды и металла. По сравнению с июлем 2023 года индекс цен на импортную продукцию повысился на 2,2%.

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