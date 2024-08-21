Рейтинг партий: поддержка EKRE вновь растет

Последние результаты отражают период опроса с 22 июля по 19 августа, всего было опрошено 4000 граждан Эстонской Республики избирательного возраста.

Поддержка партии Isamaa, занимающей лидирующую позицию, за последние пять недель упала на 2,6% и составляет сейчас 28,4%. На втором и третьем месте находятся Социал-демократическая партия и Партия реформ, поддержка которых равна - 17,5%. Судя по последним результатам, подъем социал-демократов застопорился.

За тройкой лидеров следуют EKRE (13,8%) и Центристская партия (12,3%), а Eesti 200 (3%) имеет самую низкую поддержку среди парламентских партий. Поддержка EKRE увеличилась на 2% за последние пять недель.

Всего 38% респондентов поддерживают коалицию и 54,6% поддерживают оппозицию.

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