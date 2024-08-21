Рейтинг партий: поддержка EKRE вновь растет
В сотрудничестве Института общественных исследований НПО и исследовательской компании Norstat Eesti AS каждую неделю исследуются партийные предпочтения населения. По последним результатам, 28,4% граждан, имеющих право на участие в выборах, поддерживают Isamaa, 17,5% — Социал-демократическую партию и 17,5% — Партию реформ.
Последние результаты отражают период опроса с 22 июля по 19 августа, всего было опрошено 4000 граждан Эстонской Республики избирательного возраста.
Поддержка партии Isamaa, занимающей лидирующую позицию, за последние пять недель упала на 2,6% и составляет сейчас 28,4%. На втором и третьем месте находятся Социал-демократическая партия и Партия реформ, поддержка которых равна - 17,5%. Судя по последним результатам, подъем социал-демократов застопорился.
За тройкой лидеров следуют EKRE (13,8%) и Центристская партия (12,3%), а Eesti 200 (3%) имеет самую низкую поддержку среди парламентских партий. Поддержка EKRE увеличилась на 2% за последние пять недель.
Всего 38% респондентов поддерживают коалицию и 54,6% поддерживают оппозицию.
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