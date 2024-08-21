СВОДКА ЗА СУТКИ | В Таллинне и Выру пожилых людей сбили дети на велосипедах

В 01:30 в Таллинне на улице Сыле, 73 произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором 26-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения не справился с управлением своего электросамоката Bolt и упал. Мужчину доставили в больницу.

В 11:27 в деревне Аэспа волости Кохила в Рапламаа произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором 79-летний мужчина на автомобиле Nissan X-Trail на перекрестке поворачивал налево и столкнулся с 31-летним велосипедом. Велосипедиста доставили в больницу.

В 11:52 в деревне Ууэсалу волости Раэ Харьюмаа произошло дорожно-транспортное происшествие, где 63-летняя женщина ехала на велосипеде и упала. Велосипедиста доставили в больницу.

В 13:22 на улице Лийкури в Таллинне произошло дорожно-транспортное происшествие, где 69-летний мужчина на велосипеде наехал на бордюр и упал. Велосипедиста доставили в больницу.

В 16:46 на Нарвском шоссе, 21 в Таллинне произошло дорожно-транспортное происшествие, где 15-летний молодой человек наехал на велосипеде на 75-летнюю женщину. Пешехода доставили в больницу.

В 17:01 произошло дорожно-транспортное происшествие на улице Кивимурру, 48 в Таллинне, где 59-летний мужчина съехал налево с полосы движения на автомобиле Mercedes-Benz C200 и врезался в металлическое ограждение. Водитель автомобиля и пассажирка, 20-летняя женщина, доставлены в больницу.

В 17:21 в городе Выру на улице Юри, 13 произошло дорожно-транспортное происшествие, где пешеход, 90-летняя женщина, встала перед велосипедом, которым управляла 10-летняя девочка. Пешехода доставили в больницу.

В 18:25 в деревне Сымеру волости Кийли Харьюмаа произошло дорожно-транспортное происшествие, где 25-летний мужчина вылетел на мотоцикле Honda в кювет. Водитель был доставлен в больницу.

В 23:59 на Тёестусе, 69 в Таллинне произошло дорожно-транспортное происшествие, где 34-летняя женщина ехала на велосипеде и упала. Велосипедиста доставили в больницу.

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